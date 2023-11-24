На Одещині не дали витратити 12 мільйонів на плитку, лавочки та ремонт стадіону

Про це повідомив керівник Одеської облдержадміністрації (військової адміністрації) Олег Кіпер.

В Одеській ОВА провели чергове засідання робочої групи “Прозорість та підзвітність” разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.

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Зняли низку тендерів, що були оголошені в громадах області, на загальну суму у 12 973 984 грн. Це, зокрема, тендери на програмне забезпечення, ремонти доріг, реконструкцію стадіону. Вкотре наголошуємо: перед усім – допомога ЗСУ! Виділення коштів на асфальт у той час, коли щодня гинуть наші хлопці й дівчата – недопустимо, – повідомив Олег Кіпер.

За всіма проведеними підозрілими тендерами надіслано листи до Державної аудиторської служби України для подальшого аналізу та правоохоронців – для реагування.

Нагадаємо, що мешканці Одеського регіону можуть самостійно повідомити робочу групу про виявлення підозрілої закупівлі або про неналежне використання коштів органами державної влади та місцевого самоврядування. Для цього треба заповнити форму за цим посиланням.

А ще цього року не будуть нагороджувати переможців щорічного конкурсу на кращий населений пункт Одеської області. В облраді вирішили, що переможці отримають грошовий приз після закінчення війни.