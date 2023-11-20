Свято наближається: на Одещині оголосили “солодкі” тендери на мільйони

Про це повідомляє система електронних закупівель Prozorro.

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Візирська сільрада Одеського району Одеської області планує купити 2 400 кілограмів солодощів, які мають містити какао, шоколад та солодкі кондитерські вироби. Витратити на них хочуть майже 800 тисяч гривень.

Аукціон відбудеться 27 листопада 2023 року. Термін постачання товарів до 20 грудня.

В Управлінні культури та туризму Ізмаїльської міської ради оголосили тендер на закупівлю 7 200 упаковок солодких подарунків, які мають містити шоколад та цукрові кондитерські вироби.

Витратити на них планують 1140750 гривень, таким чином, один пакет обійдеться у півтори сотні гривень.

Аукціон відбудеться 22 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 19 листопада включно.

Як зазначила голова благодійного фонду “Корпорація монстрів” Катерина Ножевнікова, подібні закупівлі можна організовувати після війни, а не в той час, коли на фронті велика нестача дронів та озброєння.

“Потикайте хтось у них паличкою. Може, вони не знають ще, що їхній район найбільше страждає від обстрілів і найбільше потребує мобільних груп, які полюють на “шахедів””, – написала волонтер.

Нагадаємо, на Одещині не дали витрачати понад 100 млн гривень на непотрібні ремонти.