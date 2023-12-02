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«Нi безглуздим тендерам»: одесситы снова собирались на Думской (фото, видео)

«Нi безглуздим тендерам»: одесситы снова собирались на Думской (фото, видео)

Уже больше трех месяцев одесситы каждую субботу собираются «на кофе» у здания мэрии на Думской площади. Они выступают против сомнительных тендеров местных властей и настойчиво призывают местные власти направить средства на помощь ВСУ.

Сегодняшняя суббота, 2 декабря, также не стала исключением. И уже по сложившейся традиции на мероприятии побывал и наш корреспондент.

Акция началась с минуты молчания по погибшим защитникам:

Акция в Одессе 2 декабря 2023, минута молчания

Стоит отметить, что сегодня людей было намного меньше, чем на предыдущих акциях, но, как отметили участники акции, протестующих слышала муниципальная варта, представители которой находились рядом.

Акция в Одессе 2 декабря 2023, у Пушкина

Акция в Одессе 2 декабря 2023, участники

Акция в Одессе 2 декабря 2023, плакат

Люди скандировали «Тендер геть!», «Влада, почуй громаду», «Нi безглуздим тендерам» и «Слава ЗСУ!»

Ранее акция протеста возле одесской мэрии состоялась в субботу 25 ноября.

А 11 ноября мероприятие немного изменило формат.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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