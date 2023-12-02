«Нi безглуздим тендерам»: одесситы снова собирались на Думской (фото, видео)

Уже больше трех месяцев одесситы каждую субботу собираются «на кофе» у здания мэрии на Думской площади. Они выступают против сомнительных тендеров местных властей и настойчиво призывают местные власти направить средства на помощь ВСУ.
Сегодняшняя суббота, 2 декабря, также не стала исключением. И уже по сложившейся традиции на мероприятии побывал и наш корреспондент.
Акция началась с минуты молчания по погибшим защитникам:
Стоит отметить, что сегодня людей было намного меньше, чем на предыдущих акциях, но, как отметили участники акции, протестующих слышала муниципальная варта, представители которой находились рядом.
Люди скандировали «Тендер геть!», «Влада, почуй громаду», «Нi безглуздим тендерам» и «Слава ЗСУ!»
Ранее акция протеста возле одесской мэрии состоялась в субботу 25 ноября.
А 11 ноября мероприятие немного изменило формат.
Еще новости Одессы по теме:
- В Одесской области за 58 миллионов отремонтируют дорогу между селами;
- На Одесчине не дали израсходовать 12 миллионов на плитку, лавочки и ремонт стадиона;
- Праздник приближается: на Одесщине объявили «сладкие» тендеры на миллионы.