«Нi безглуздим тендерам»: одесситы снова собирались на Думской (фото, видео)

Под Одессой высыхает лиман: экологи назвали причины Хаджибейский лиман продолжает высыхать. С июля экологи зафиксировали резкое понижение уровня воды в водоеме, которое продолжается по сей день. ПОДРОБНЕЕ

ВИЧ не приговор: что нужно знать о болезни, чтобы защитить свою жизнь? По данным Центра общественного здоровья, около 257 000 человек в Украине живет с ВИЧ, а Одесский регион долгое время занимает первое место по уровню заболеваемости. К сожалению, 30% инфицированных даже не знают о своем ВИЧ-статусе, поэтому так важно периодически сдавать быстрые тесты на выявление этой болезни. ПОДРОБНЕЕ

Одесса на войне: вопросы к Пушкину (фоторепортаж) «Одесса на войне: вопросы к Пушкину» — так назывался круглый стол, который состоялся в Медиа центре Украина – Одесса. Четыре спикера имели возможность высказать свое мнение в ответ на вопрос: «Что нужно (если нужно) делать с памятником поэту в центре Одессы». ПОДРОБНЕЕ