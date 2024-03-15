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Наслідки ракетної атаки по Одесі 15 березня: загиблих вже 16 (фоторепортаж, відео)

Наслідки ракетної атаки по Одесі 15 березня: загиблих вже 16 (фоторепортаж, відео)

15 березня 2024 року окупанти вчинили підступний кривавий ракетний обстріл Одеси з тимчасово окупованого Криму, випустивши ракети «Іскандер-М». Загинуло 16 людей, 55 доставлені з пораненнями до лікарень.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Внаслідок ракетної атаки по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об’єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу. Триває розбір завалів.

Наслідки ракетної атаки
Наслідки ракетної атаки
Наслідки ракетної атаки
Наслідки ракетної атаки
Наслідки ракетної атаки
Наслідки ракетної атаки
Наслідки ракетної атаки
Наслідки ракетної атаки
Наслідки ракетної атаки

За наявними даними, загинуло 14 людей, серед яких мешканці району, медик та рятувальник. 46 людей отримали поранення, серед них 8 рятувальників.

ОНОВЛЕНО

Число жертв у результаті російської ракетної атаки зросло до 16 осіб. Ще 55 людей із пораненнями у лікарні, – голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також 16 березня в Одесі та області буде оголошено жалобу.

Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих.


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