Новости Одессы и Одесской области

Последствия ракетной атаки по Одессе 15 марта: число погибших уже 16 (фоторепортаж, видео)

Последствия ракетной атаки по Одессе 15 марта: число погибших уже 16 (фоторепортаж, видео)

15 марта 2024 года российские оккупанты совершили кровавый ракетный обстрел Одессы из временно оккупированного Крыма, выпустив ракеты «Искандер-М». Убиты 16 одесситов, 55 в больницах.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

В результате ракетной атаки по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждено не менее 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, автомобили скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате обстрела. Продолжается разбор завалов.

Последствия ракетной атаки
Последствия ракетной атаки
Последствия ракетной атаки
Последствия ракетной атаки
Последствия ракетной атаки
Последствия ракетной атаки
Последствия ракетной атаки
Последствия ракетной атаки
Последствия ракетной атаки

По имеющимся данным, погибли 14 человек, среди которых жители района, медик и спасатель. 46 человек получили ранения, среди них 8 спасателей.

ОБНОВЛЕНО

Число жертв в результате российской ракетной атаки возросло до 16 человек. Еще 55 человек с ранениями в больнице, — глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Также 16 марта в Одессе и области будет объявлен траур.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших.

Читайте также: Среди погибших в Одессе 15 марта бывший заместитель Труханова, руководители Нацполиции

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua