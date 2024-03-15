Последствия ракетной атаки по Одессе 15 марта: число погибших уже 16 (фоторепортаж, видео)

15 марта 2024 года российские оккупанты совершили кровавый ракетный обстрел Одессы из временно оккупированного Крыма, выпустив ракеты «Искандер-М». Убиты 16 одесситов, 55 в больницах.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
В результате ракетной атаки по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждено не менее 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, автомобили скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.
Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате обстрела. Продолжается разбор завалов.
По имеющимся данным, погибли 14 человек, среди которых жители района, медик и спасатель. 46 человек получили ранения, среди них 8 спасателей.
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Число жертв в результате российской ракетной атаки возросло до 16 человек. Еще 55 человек с ранениями в больнице, — глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Также 16 марта в Одессе и области будет объявлен траур.
Выражаем искренние соболезнования семьям погибших.
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