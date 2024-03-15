16 березня в Одесі та області оголошена жалоба

15 березня 2024 року російські ракети вдарили по Одесі. Внаслідок чого загинуло 16 людей, серед яких мирні жителі, медик та рятувальник. Ще 55 людей отримали поранення. Серед поранених семеро співробітників ДСНС. Тому обласна влада оголосила субботу, 16 березня 2024 року, днем жалоби за загиблими.
Як повідоляють в Одеській обрасній військовій адміністрації, постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.
16 березня в Одесі та області буде оголошена жалоба.
- На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками.
- Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.
Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих.
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