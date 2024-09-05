В Одесі деколонізували Привоз

«Купуйте нашу красу!»: ціни на одеському Привозі 23 серпня Привоз у серпні… Людський натовп, короткі сварки, інколи – гучні непорозуміння… Ані слова про спеку, бо вона вже так «дістала», що люди намагаються її «не помічати»… Ну й, звісно, ціла палітра овочів-фруктів і усього іншого – на усілякий смак і гаманець. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

«А мені вже хочеться сала»: ціни на одеському Привозі у розпалі серпня Привоз у розпалі серпня… Воно, звісно, спекотно, та прогнози невтішні: буде ще спекотніше. Тому, мабуть, про погоду я на нашому знаменитому ринку нічого не почула. Люди скуповуються, шукають щось «найкраще та дешевше». Реклама «солодке, як мед» – в тренді. Причому майже на усе, що представлено на прилавках. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ