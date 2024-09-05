В Одесі деколонізували Привоз

В Одесі активісти ГО «Деколонізація. Україна» зажадали демонтувати російськомовну вивіску “Ринок Привоз”, нагадуючи про необхідність дотримання мовного законодавства.
Сьогодні, 5 вересня, на фейсбук сторінці громадської організації повідомили, що вивіску вже демонтували.
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Відомо, що 3 вересня громадська організація направила звернення до Одеської міської ради, зазначивши, що на «Привозі» є не тільки ця вивіска, а й інші російськомовні назви, що свідчить про недостатню увагу до мовного законодавства в місті.
Раніше в Одесі остаточно українізували парк Перемоги.