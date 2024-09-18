Новини Одеси та Одеської області

Одеська Книжка називатиметься інакше (відеофакт)

Одеська Книжка називатиметься інакше (відеофакт)

Хвиля дерусифікації, що захлеснула Одесу, дісталася і до знаменитого Книжкового ринку (він же – Книжка). І російськомовну вивіску демонтували.

Показове відео опублікував сьогодні один із місцевих Телеграм-каналів.

На відео представлено, як із вивіски «Книжковий ринок» знімають російські літери.

“А що ви думаєте з цього приводу?” – цікавиться автор відео.

Крім того, сьогодні стало відомо, що в Одеській міськраді звернулися до керівництва стадіону «Чорноморець» і попросили демонтувати усі російськомовні таблички на території спортивного комплексу.

Нагадаємо, раніше власники торгового центру «Таврія»-В Суворовський» добровільно прибрали ім’я імперського фельдмаршала з фасаду, не чекаючи, поки цього вимагатимуть активісти.

Раніше в Одесі активісти ГО «Деколонізація. Україна» зажадали демонтувати російськомовну вивіску «Рынок Привоз», нагадуючи про необхідність дотримання мовного законодавства.

Також «Одеське життя» розповідала, що в ніч на 7 вересня місцеві активісти самостійно позбулися комуністичної символіки на стелі «Крила Перемоги» на площі 10 квітня – барельєфів із зображенням ордена леніна та медалі золота зірка.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk