Одеська Книжка називатиметься інакше (відеофакт)

Показове відео опублікував сьогодні один із місцевих Телеграм-каналів.

На відео представлено, як із вивіски «Книжковий ринок» знімають російські літери.

“А що ви думаєте з цього приводу?” – цікавиться автор відео.

Крім того, сьогодні стало відомо, що в Одеській міськраді звернулися до керівництва стадіону «Чорноморець» і попросили демонтувати усі російськомовні таблички на території спортивного комплексу.

Нагадаємо, раніше власники торгового центру «Таврія»-В Суворовський» добровільно прибрали ім’я імперського фельдмаршала з фасаду, не чекаючи, поки цього вимагатимуть активісти.

Раніше в Одесі активісти ГО «Деколонізація. Україна» зажадали демонтувати російськомовну вивіску «Рынок Привоз», нагадуючи про необхідність дотримання мовного законодавства.

Також «Одеське життя» розповідала, що в ніч на 7 вересня місцеві активісти самостійно позбулися комуністичної символіки на стелі «Крила Перемоги» на площі 10 квітня – барельєфів із зображенням ордена леніна та медалі золота зірка.