Новини Одеси та Одеської області

На віки в строю: на фронті загинув капітан 28-ї бригади з Південного

На віки в строю: на фронті загинув капітан 28-ї бригади з Південного

У бою під Запоріжжям загинув житель Південного – капітан 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Костянтин Петрович Заболотний. 3 січня в громаді оголошено Днем жалоби.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомили в громаді Південного.

Заступником командира стрілецької роти загинув 21 грудня 2024 року в районі селища Малі Щербаки Запорізької області.

До теми: Траур в Південному: до рідної домівки «на щиті» повернувся молодий Захисник

загинув Костянтин Заболотний

Попрощаються з Героєм 3 січня в Південному. О 10:00 світлу пам’ять військовослужбовця вшанують хвилиною мовчання.

З міркувань безпеки та задля запобігання російським обстрілам, точний час і місце прощання не публікуються.

В останні дні 2024 року трагічну звістку отримали громади Болграда і Подільська: на фронті загинув мешканець Болграда Олександр Анатолійович Шамшурін, а на Курщині загинув Руслан Олегович Дашков із Подільська.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk