На віки в строю: на фронті загинув капітан 28-ї бригади з Південного

У бою під Запоріжжям загинув житель Південного – капітан 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Костянтин Петрович Заболотний. 3 січня в громаді оголошено Днем жалоби.
Про це повідомили в громаді Південного.
Заступником командира стрілецької роти загинув 21 грудня 2024 року в районі селища Малі Щербаки Запорізької області.
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Попрощаються з Героєм 3 січня в Південному. О 10:00 світлу пам’ять військовослужбовця вшанують хвилиною мовчання.
З міркувань безпеки та задля запобігання російським обстрілам, точний час і місце прощання не публікуються.
В останні дні 2024 року трагічну звістку отримали громади Болграда і Подільська: на фронті загинув мешканець Болграда Олександр Анатолійович Шамшурін, а на Курщині загинув Руслан Олегович Дашков із Подільська.