У Курській області обірвалося життя воїна з Білгород-Дністровського району

На фронті загинув Захисник України із села Бритівка Шабівської громади, солдат Морков Іван Андрійович. Йому назавжди залишиться 36 років.
Трагічну звістку повідомили в Білгород-Дністровській райдержадміністрації.
Життя Івана Моркова обірвалося 17 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мартинівка Суджанського району Курської області РФ.
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«Справжній український Воїн ціною власного життя відстоював життя інших людей і свободу для нашої країни! Він з честю виконав свій військовий обов’язок, загинув вірним військовій присязі, проявивши стійкість і мужність», – пишуть у райдержадміністр