На Одеській залізниці – чергова трагедія: що сталося увечері на «Заставі-1»

Як повідомляють у прес-службі обласного управління поліції, трагедія сталася близько 18 години на станції «Застава-1». Про подію поліцейським повідомила працівниця «Укрзалізниці».

Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що чоловік переходив залізничні колії в невстановленому місці, не реагуючи на сигнали машиніста пасажирського поїзда. Той застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду на пішохода не вдалося. В результаті потерпілий отримав несумісні із життям травми. Особа загиблого встановлюється.

Зараз у поліції з’ясовують усі обставини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Варто нагадати, що подібний випадок трапився на минулих вихідних. Так, увечері суботи, 7 грудня, на залізничній платформі «Шевченко» у Пересипському районі Одеси загинув 58-річний чоловік – він стрибнув на рейки перед пасажирським поїздом, що наближався.

А ввечері 27 листопада на залізничній станції «Одеса-Східна» в Одеському районі під час наближення вантажного поїзда стрибнув на рейки і загинув 50-річний одесит.

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