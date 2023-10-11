Новини Одеси та Одеської області

Екстремальне селфі: на Одещині ледь не загинула дитина 

Екстремальне селфі: на Одещині ледь не загинула дитина 

На Одещині діти проводили вільний час біля залізничних колій. 12-річний хлопчик вирішив себе сфотографувати на цистерні, яка там стояла. Дитину вдарило струмом, що призвело до травм.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

До поліції звернулися медики, та повідомили що дитину вдарило струмом на території вокзального комплексу залізничної станції “Куліндорове” в Одеському районі.

Як вдалося з’ясувати правоохоронцям, хлопчик з друзями грався біля залізничних колій і вирішив піднятися на дах цистерни, яка там знаходилася, аби сфотографуватися. Щойно він це зробив, його вдарило струмом.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, яка ледь не закінчилася трагедією.

Довідка.

Залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, в яких дуже висока напруга. Діє вона не лише при торканні. Навіть на відстані двох метрів може вдарити електричною дугою.

Якщо ви проживаєте поряд з такими об’єктами, маєте нагадувати це постійно, аби не було подібних випадків, які можуть закінчуватися трагічно, –

застерігають правоохоронці.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати