Екстремальне селфі: на Одещині ледь не загинула дитина 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

До поліції звернулися медики, та повідомили що дитину вдарило струмом на території вокзального комплексу залізничної станції “Куліндорове” в Одеському районі.

Як вдалося з’ясувати правоохоронцям, хлопчик з друзями грався біля залізничних колій і вирішив піднятися на дах цистерни, яка там знаходилася, аби сфотографуватися. Щойно він це зробив, його вдарило струмом.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, яка ледь не закінчилася трагедією.

Довідка.

Залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, в яких дуже висока напруга. Діє вона не лише при торканні. Навіть на відстані двох метрів може вдарити електричною дугою.

Якщо ви проживаєте поряд з такими об’єктами, маєте нагадувати це постійно, аби не було подібних випадків, які можуть закінчуватися трагічно, –

застерігають правоохоронці.

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