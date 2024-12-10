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На Одесской железной дороге – очередная трагедия: что случилось вечером на «Заставе-1»

На Одесской железной дороге – очередная трагедия: что случилось вечером на «Заставе-1»

Вечером вторника, 10 декабря 2024 года, на Одесской железной дороге случилось очередное происшествие с трагическим концом: под колесами поезда погиб мужчина.

Как сообщают в пресс-службе областного управления полиции, трагедия случилась около 18 часов на станции «Застава-1». О происшествии полицейским сообщила работница «Укрзалізниці».

Прибыв на место происшествия правоохранители предварительно установили, что мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, не реагируя на сигналы машиниста пассажирского поезда. Тот применил экстренное торможение, но избежать наезда на пешехода не удалось. В результате потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы. Личность погибшего устанавливается.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии криминального производства.

Стоит напомнить, что подобный случай имел место на прошедших выходных. Так, вечером субботы, 7 декабря, на железнодорожной платформе «Шевченко» в Пересыпском районе Одессы погиб 58-летний мужчина – он прыгнул на рельсы перед приближающимся пассажирским поездом.

А вечером 27 ноября на железнодорожной станции «Одесса-Восточная» в Одесском районе во время приближения грузового поезда прыгнул на рельсы и погиб 50-летний одессит.

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