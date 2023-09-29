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На залізниці загинуло 112 людей: що сталося і як себе вберегти

На залізниці загинуло 112 людей: що сталося і як себе вберегти

За минулі 8 місяців 2023 року на українській залізниці було зафіксовано 183 випадки травмування пасажирів, у тому числі 112 – із летальним кінцем. Всі ці випадки пов’язані з порушенням Правил безпеки під час поїздок у поїздах та електричках.

Згідно з сумною статистикою, 8% смертей і травм сталися в результаті ураження електрострумом, а 86% – внаслідок наїзду рухомого складу.

Зокрема, до трагічних наслідків можуть призвести:

  • ходіння залізничними коліями, перехід та переїзд шляхів у невстановлених для цього місцях;
  • перетин шляхів під вагонами;
  • несанкціоноване перебування на території залізничних об’єктів інфраструктури;
  • проїзд на дахах, підніжках, перехідних майданчиках вагонів (у тому числі і вантажних); порушення водіями правил проїзду через залізничні переїзди.

«Під час війни, коли кожен день можна постраждати чи загинути і на фронті, і далеко від нього від ворожих обстрілів, загибель чи каліцтво через порушення громадянами Правил безпеки – це безвідповідально та безглуздо»,

– зазначають у компанії.

Залізничники закликають громадян суворо дотримуватись правил безпеки та не ризикувати своїм життям.

Раніше в компанії розповіли, скільки пасажирок «Укрзалізниці». скористалися жіночими купе з початку старту цієї програми, а також що найчастіше забувають у поїздах пасажири, що поспішають.

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