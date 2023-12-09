В Одесі поїзд збив на смерть чоловіка, який сидів на рейках

Як розповіли в обласному управлінні поліції, про подію правоохоронцям повідомив сьогодні вранці черговий станції «Іванівський шляхопровід».

Внаслідок наїзду пасажирського поїзда, що прямував з Києва до Одеси, чоловiк отримав травми, несумісні з життям.

Зі слів машиніста, попри подані ним звукові сигнали та застосоване екстрене гальмування уникнути наїзду на чоловіка, який сидів на коліях, не вдалося.

Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого та повні обставини події.

Нагадаємо, в липні цього року в Одеській області потрапив під поїзд водій мотоблоку. Чоловік залишився живим, але втратив стопу.

Раніше залізничники залізничники навели сумну статистику.