В Одесі загинув чоловік – стрибнув на рейки перед потягом

Про подію розповіли сьогодні вранці в обласному управлінні Нацполіції.

За інформацією поліцейських, трагедія сталася у суботу, 7 грудня, близько 18 години на залізничній платформі «Шевченко».

«Попередньо правоохоронці встановили, що під час наближення пасажирського потяга чоловік стрибнув на рейки. Машиніст, помітивши його, застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду, на жаль, не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм потерпілий, чоловік 1966 року народження, загинув на місці.

Наразі в поліції встановлюють повні обставини події, після чого йому буде надано правову кваліфікацію.

Тіло скерують на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, аналогічний випадок стався ввечері 27 листопада в Одеському районі – тоді на залізничній станції «Одеса-Східна» під час наближення вантажного поїзда на рейки стрибнув 50-річний одесит.