На Одещині серйозно постраждали двоє чоловіків – їх вдарило електрострумом

Сьогодні вночі на Одещині серйозні травми від удару електричним струмом зазнали двоє співробітників одного з підприємств критичної інфраструктури. Про подію розповіли в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
За інформацією медиків, постраждали чоловіки у віцi 73 рокiв, які підключали електричну лінію.
Обох постраждалих було госпіталізовано до опікового відділення Одеської міської клінічної лікарні з термічними опіками 25-55% тіла.
Нагадаємо, у серпні цього року трагедія сталася в селі Новомиколаївка Вилківської громади – там 8-річна дитина отримала потужний удар електрострумом під час гри біля басейну і загинула на місці.
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