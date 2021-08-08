Молол зерно: в Одесской области убило током 10-летнего ребенка

В Болградском районе Одесской области от удара электротоком трагически погиб 10-летний ребенок.

По данным областного управления полиции, мальчика ударило током дома, когда он начал молоть зерно на круподерке (машине для лущения зерна – ред.).

В бессознательном состоянии ребенка нашла его сестра. На место немедленно вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть мальчика.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. Не исключено, что дело квалифицируют по статье «Несчастный случай».

Напомним, ранее на железнодорожной станции Одесса-Застава1 14-летний подросток получил 90% ожогов от удара током, когда бегал по вагону грузового поезда.