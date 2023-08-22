Трагедія на Одещині: дитину вбило струмом в басейні

У селі Новомиколаївка Вилківської громади сталася страшна трагедія — під час гри хлопчика вдарило струмом, від чого він помер.

Про смерть 8-річного хлопчика, повідомляє “Бессарабія INFORM”, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

Попередньо встановлено, що 20 серпня близько 18 години дитина гралася у дворі власного будинку. Ігри хлопчик влаштував біля невеличкого басейну.

Потім він захотів зробити мильні бульбашки. Для цього взяв електродриль і увімкнув його у розетку. Дитина не втрималась і послизнулась, впавши разом з електроінструментом у воду.

Від взаємодії з водою дриль видала потужний удар струмом.

Медики, що прибули на місце нічого не змогли вдіяти – хлопчик помер одразу.

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