Почему вода из крана бьет током: кто виноват и что делать?

Если вас ударило током от воды или смесителя, значит где-то произошла утечка. Не подпускайте к раковине детей и свяжитесь с электриком. Не оставляйте это событие без внимания.

Давайте разберемся, почему это происходит и как можно решить проблему.

Почему вода на кухне или в ванной «щиплется»?

Одна из основных причин — неисправность бытовых приборов, которые контактируют с проточной водой. Это стиральные машины, водонагреватели, бойлеры и посудомойки. Изоляция нагревательного элемента нарушается, на ТЭНе появляются трещины и вода получает опасный потенциал.

Вода может бить током, если в квартире старая проводка, либо повреждена изоляция. Такое часто происходит, когда стену сверлят или вкручивают саморезы. Утечка тока пойдет по штукатурке, особенно если стена влажная, и потенциал может попасть на трубу водоснабжения или металлический смеситель.

Иногда виноваты соседи, которые «набрасывают» на батарею, чугунную ванну или трубу водоснабжения заземляющий провод. Они это делают, чтобы безопасно пользоваться своими электроприборами. В результате, подвергают опасности всех остальных. Ни в коем случае нельзя «заземляться» к батарее или трубам водоснабжения, несмотря на то, что они уходят в землю. При утечке тока могут пострадать люди, которые пользуются водой или дотрагиваются до батарей отопления.

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Насколько это может быть опасно?

«Пощипывание» током от воды из крана — это повод для беспокойства. Не оставляйте проблему без внимания, в надежде, что со временем все пройдет. Может стать только хуже и вы получите серьезный удар током. Обязательно обратитесь к электрику.

Кожа человека сопротивляется прохождению электрического тока. Но если на руках царапины или открытые раны, то опасность возрастает. Сопротивление тела зависит от типа кожи, возраста и многих других причин. Пожилого человека вода из крана может легонько «ущипнуть», потому что кожа на ладонях более грубая, а ребенок может получить удар посерьезнее. Не стоит полагаться только на свои личные ощущения, подумайте о своих домочадцах.

Существенную роль играет фактор готовности человека к удару током. Неожиданный удар приводит к более тяжелым последствиям. Кроме того, люди в состоянии утомления, депрессии и алкогольного опьянения более чувствительны к протекающему току.

Что можно сделать, чтобы вода из крана не била током?

Чтобы определить причину утечки тока, попробуйте отключать электроприборы от сети по очереди. Если удары током от воды прекратятся, значит виноват один из приборов. Отдайте его в ремонт или замените.

Поиском повреждений в проводке должны заниматься только специалисты. У профессиональных электриков есть прибор для измерения сопротивления изоляции — мегаомметр. Им можно определить на каком участке проводки есть повреждение.

Утечки тока должны уходить в землю, а не на человека. Для этого в квартире должно быть работающее заземление, а также устройство защитного отключения (УЗО). Если бойлер сломается и электрический ток потечет из ТЭНа по воде, то УЗО автоматически обесточит линию.

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