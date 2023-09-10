Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области серьезно пострадали двое мужчин – их ударило электротоком

В Одесской области серьезно пострадали двое мужчин – их ударило электротоком

Сегодня ночью в Одесской области серьезные травмы от удара электрическим током получили двое сотрудников одного из предприятий критической инфраструктуры. О происшествии рассказали в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По информации медиков, пострадали мужчины в возрасте 73 лет, которые подключали электрическую линию.

Оба пострадавших были госпитализированы в ожоговое отделение Одесской городской клинической больницы с термическими ожогами 25-55% тела.

Напомним, в августе этого года трагедия случилась в селе Новониколаевка Вилковской громады – там 8-летний ребенок получил мощный удар электротоком во время игры у бассейна и погиб на месте.

Еще новости по теме:

Вы также можете узнать: Почему вода из крана бьет током: кто виноват и что делать?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить