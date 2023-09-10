В Одесской области серьезно пострадали двое мужчин – их ударило электротоком

Сегодня ночью в Одесской области серьезные травмы от удара электрическим током получили двое сотрудников одного из предприятий критической инфраструктуры. О происшествии рассказали в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По информации медиков, пострадали мужчины в возрасте 73 лет, которые подключали электрическую линию.

Оба пострадавших были госпитализированы в ожоговое отделение Одесской городской клинической больницы с термическими ожогами 25-55% тела.

Напомним, в августе этого года трагедия случилась в селе Новониколаевка Вилковской громады – там 8-летний ребенок получил мощный удар электротоком во время игры у бассейна и погиб на месте.

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