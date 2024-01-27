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Чи порушують Закон паблики, які «зливають» місця роздачі повісток?

Чи порушують Закон паблики, які «зливають» місця роздачі повісток?

В Україні правоохоронці регулярно блокують усілякі паблики та телеграм-канали, які «зливають» своїм читачам місця видачі повісток, та притягують їх адміністраторів до відповідальності. Чи законні такі канали, розповів дніпровський адвокат Роман Ухов.

За що можуть відповідати адміністратори Телеграм-каналів

За словами адвоката, на сьогоднішній день в Україні немає закону, який би забороняв будь-кому заводити Телеграм-канали та сторінки в соцмережах, таких як Facebook або Instagram. Тим не менш, відповідальність може бути передбачена у разі розміщення в соцмережах будь-якої інформації, поширення якої заборонено.

«Якщо ви на цій сторінці розповсюджуєте інформацію про здійснення певних мобілізаційних заходів, якщо ви точно вказуєте, що в якомусь районі здійснюється вручення повісток, якщо це супроводжується певними відеофайлами, фотографіями з конкретизацією місця, то такі дії правоохоронцями розцінюються як перешкода діям ЗСУ»,

– пояснив Роман Ухов.

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Він також пояснив, що за подібні дії передбачено кримінальну відповідальність – від 5 до 8 років позбавлення волі.

«Ця категорія злочинів є тяжкою, вона відноситься до злочинів проти держави. Відповідальність дуже сувора»,

– попереджає юрист.

Чи загрожує покарання передплатникам таких пабліків?

Водночас Роман Ухов уточнює: якщо у Телеграм-каналі є якісь посилання загального характеру, без конкретизації та чіткого позначення місць, де відбувається видача повісток, то такі дії можуть не підпадати під кримінальну відповідальність.

Крім того, жодної відповідальності не передбачено і для підписників зазначених каналів.

«Якщо ви підписані на вказаний Telegram-канал, який здійснює таке поширення, то жодної відповідальності не передбачено»,

– підсумував адвокат.

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Джерело: Суспiльне, фото: Comments.uа

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