Новини Одеси та Одеської області

Одеські волонтери повідомили про масове вбивство собак, які перебували на перетримці

Одеські волонтери повідомили про масове вбивство собак, які перебували на перетримці

В одному із приватних будинків Одеси жінка влаштувала могильник. Волонтери виявили трупи та могили собак, частину тварин у жахливому стані, хворих та виснажених врятовано та доставлено до ветеринарної клініки. Через жорстоке поводження з тваринами порушено кримінальну справу.

Про це повідомили волонтери громадської організації Animal SOS Odessa.

З’ясувалося, що у будинку проживала 54-річна киянка з неповнолітньою дочкою. Жінка брала собак на перетримку за гроші – власники тварин довіряли їй своїх домашніх вихованців.

Відомо, що жінка переїхала з Києва до Одеси три роки тому, звуть її Пацеївська Олена Станіславівна, яка іноді представлялася Олександрою Кладницькою. У Фейсбуці вона діяла під ніком Гюльнара Галустян, в інстаграмі s4vka_23.

“Брала тварин у опікунів, за оголошеннями, більшість породистих – вівчарки, басети, ретрівер, були і метиси, і безпородні. Вона вела активно сторінки в Інсті, часто на фото в обіймах із собаками та кішками, активно збирала на них гроші у різних групах , особливо іноземних”, – зазначили зоозахисники.

Деякий час людям, які довіряли жінці собак, вона надсилала фото та відео, на яких з їхніми тваринами все гаразд.

“Реальність виявилася страшною, за межами добра та зла – практично всі тварини зникли”, – кажуть волонтери.

Читайте також: На Одещині живодер жорстоко вбив собаку на очах у дітей

Перша до цього будинку поїхала волонтерка Лера Комісарова, вона ж вивезла перших врятованих собак до клініки та оголосила цю шокуючу історію масового вбивства тварин.

У понеділок, 25 грудня, на цю адресу було викликано поліцію та подано заяву за фактом жорстокого поводження з тваринами.

“На території знайдено тіла загиблих собак, на жаль, у такому стані, що експертиза неможлива і їх довелося відвезти на кремацію, одна з них – наш підопічний собака, врятований минулої зими з вулиці, і це величезний біль”, – розповіли зоозахисники.

На території було знайдено одного занедбаного собаку – його забрали.

“Вражають масштаби байдужості сусідів, які бачили те, що відбувається, але мовчали. У цьому пеклі, брехні та жорстокості також продовжує проживати дитина, яка бачить на власні очі всі смерті”, – зазначили в організації.

На даний момент живодерка поїхала на нову адресу, частину собак вивезла. Зоозахисники просять усіх, хто знає про місцезнаходження жінки, повідомити про це поліцію, а це допоможе уникнути нових жертв.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати