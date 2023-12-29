Одеські волонтери повідомили про масове вбивство собак, які перебували на перетримці

Про це повідомили волонтери громадської організації Animal SOS Odessa.

З’ясувалося, що у будинку проживала 54-річна киянка з неповнолітньою дочкою. Жінка брала собак на перетримку за гроші – власники тварин довіряли їй своїх домашніх вихованців.

Відомо, що жінка переїхала з Києва до Одеси три роки тому, звуть її Пацеївська Олена Станіславівна, яка іноді представлялася Олександрою Кладницькою. У Фейсбуці вона діяла під ніком Гюльнара Галустян, в інстаграмі s4vka_23.

“Брала тварин у опікунів, за оголошеннями, більшість породистих – вівчарки, басети, ретрівер, були і метиси, і безпородні. Вона вела активно сторінки в Інсті, часто на фото в обіймах із собаками та кішками, активно збирала на них гроші у різних групах , особливо іноземних”, – зазначили зоозахисники.

Деякий час людям, які довіряли жінці собак, вона надсилала фото та відео, на яких з їхніми тваринами все гаразд.

“Реальність виявилася страшною, за межами добра та зла – практично всі тварини зникли”, – кажуть волонтери.

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Перша до цього будинку поїхала волонтерка Лера Комісарова, вона ж вивезла перших врятованих собак до клініки та оголосила цю шокуючу історію масового вбивства тварин.

У понеділок, 25 грудня, на цю адресу було викликано поліцію та подано заяву за фактом жорстокого поводження з тваринами.

“На території знайдено тіла загиблих собак, на жаль, у такому стані, що експертиза неможлива і їх довелося відвезти на кремацію, одна з них – наш підопічний собака, врятований минулої зими з вулиці, і це величезний біль”, – розповіли зоозахисники.

На території було знайдено одного занедбаного собаку – його забрали.

“Вражають масштаби байдужості сусідів, які бачили те, що відбувається, але мовчали. У цьому пеклі, брехні та жорстокості також продовжує проживати дитина, яка бачить на власні очі всі смерті”, – зазначили в організації.

На даний момент живодерка поїхала на нову адресу, частину собак вивезла. Зоозахисники просять усіх, хто знає про місцезнаходження жінки, повідомити про це поліцію, а це допоможе уникнути нових жертв.