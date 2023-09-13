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В Одесі затримали живодера, що зарізав собаку: як він пояснив свій вчинок (відео)

В Одесі затримали живодера, що зарізав собаку: як він пояснив свій вчинок (відео)

В Одесі правоохоронці встановили та затримали чоловіка, який нещодавно посеред ринку “Черемушки” зарізав собаку. Ним виявився 49-річний містянин.

Про це повідомляють в Нацполіції Одеської області.

Чоловік у понеділок, 11 вересня, серед дня на очах у перехожих зарізав собаку, завдавши два удари по горлу.

Попри старання волонтерки, собака від отриманих поранень загинув. Власник тварини наразі встановлюється.

Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження на вулиці, опитала місцевих мешканців того району та встановили особу живодера.

Ним виявився 49-річний житель Одеси. Чоловіка розшукали за місцем мешкання і вилучили у нього ймовірне знаряддя злочину, яке буде скеровано на експертизу.

Ніж

Свій вчинок правопорушник пояснив тим, що пес йому здався хворим та нещасним. Тож він вирішив полегшити його муки, позбавивши життя ножем, який постійно носив при собі.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру  у жорстокому поводженні з тваринами.

За вчинене правопорушення йому загрожує покарання або у вигляді умовного терміну від 1 до 3 років, або позбавлення волі від 2 до 3 років.

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