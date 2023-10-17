На Одещині живодер жорстоко вбив собаку на очах у дітей

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Про вбивство собаки до поліції повідомила власниця загиблої тварини.

Правоохоронці встановили, що знайомий жінки підійшов до дітей, які бавилися на вулиці із твариною, і став дражнити пса. Коли пес на нього почав реагувати агресивно, чоловік взяв тварину за задні лапи та почав бити головою об дерево. Від отриманих травм собака помер. Чоловік втік з місця події..

Наразі розпочато досудове розслідування за жорстоке поводження з тваринами.Санкція статті за вчинене правопорушення передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Свідки цієї історії написали, що після вбивства собаки чоловік із закривавленими руками зайшов до кафе та заявив, що “такі мразі не мають ходити по землі”.

“Одеське життя” писало про живодера, який намагався втопити свого собаку, вивізши її у човні на середину річки. Лише випадкові свідки не дали тварині загинути.

Нагадаємо, в Одесі навесні відбулася резонансна історія, коли чоловік переїхав собаку Чорнушку на подвір’ї житлового комплексу. Але зараз у неї все гаразд — вона живе в польському Кракові в сім’ї грумерів і продовжує відновлюватися.

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