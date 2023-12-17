Приплив до Одеси на купі сміття: як склалася доля пса Боніфація з Херсона

Після підриву росіянами Каховської ГЕС постраждали не тільки безліч людей, а й їхні домашні улюбленці. Але комусь пощастило потрапити в добрі руки і дивом врятуватися і навіть знайти нову сім’ю. Серед них – пес Боніфацій, який приплив до Одеси на плоту зі сміття.
Чудову історію порятунку тварини розповіли волонтери громадської організації Animal SOS Odessa. Її назвали «різдвяною казкою для Боніфації з Херсона».
Боніфацій – пес з Херсона, який дивом врятувався після підриву Каховської ГЕС влітку цього року.
«Коли він плив на плоту в потоках води та сміття, рятуючись від страшної катастрофи після підриву ворогами Каховської ГЕС, він не міг знати, що це початок довгої дороги у нове життя»,
– розповіли волонтери.
Коли він потрапив до волонтерів, стан його здоров’я був пригніченим. Але Боніфації пощастило: в Одесі на його шляху зустрілося багато добрих людей.
«Ми пройшли довгий шлях у клініках, обстеженні, лікуванні, реабілітації. Кілька місяців Бонечка провів у нашому Центрі адопції та швидко завоював серця і наших волонтерів, і всіх гостей – своїм чудовим характером, чарівною усмішкою, довірою до людей»,
– поділились зоозахисники Animal SOS Odessa.
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Але після реабілітації Боніфіцію потрібно було знайти будинок. І знову-таки завдяки небайдужим людям сім’я для Боніфації знайшлась у Польщі.
«І ось почалися дні підготовки до дороги, майбутні господарі оформили та сплатили всі необхідні документи, купили квиток на потяг (Боня їхав в окремому купе), і щасливий день настав!»
Волонтери дуже переживали, як пес перенесе дорогу і як прийме свою нову родину, але зараз усі турботи та хвилювання позаду: Боніфацій благополучно прибув до Польщі і вже гуляє у парку зі своїми новими господарями, спить на м’якій ковдрі, щасливий, розслаблений та коханий.
Відео можна переглянути тут
«Кожна така історія – це справжнє диво і диво для тварини, яке з мороку невідомості та неприємностей потрапляє в нове життя, сповнене радості та любові!
А найголовніше, що створити таке диво – під силу кожному, хто щиро любить тварин і робить все можливе та неможливе для їхнього щастя!»,
– додали зоозахисники.
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Фото – скріншот з відео з Facebook-сторінки Animal SOS Odessa