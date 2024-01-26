Домашнім улюбленцям офіційно дозволили ховатися в укриттях разом з господарями: вимоги

Відповідний наказ опублікувало Міністерство внутрішніх справ.

Причиною внесених змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту стало звернення юристів UAnimals до керівництва МВС.

Вони пропонували переглянути та оновити наказ, який був виданий ще у 2018 році. Саме цей наказ був приводом не пускати людей із тваринами до укриття і не нести відповідальність за наслідки такого недопуску.

Як повідомляли зоозахисники, багато історій за майже два роки війни, коли людей не впускали в укриття, бо разом з ними були домашні тварини.

Але даний наказ від 10 січня 2024 року господарям домашніх тварин дає не тільки право перебувати з ними в укритті, а й накладає певні зобов’язання.

У наказі йдеться, що особи, які прийшли до укриття з домашніми тваринами, розміщуються в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

Власник домашньої тварини забезпечує:

постійний нагляд за домашніми тваринами;

необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;

безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;

безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил;

наявність повідця для домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також намордника на собаках небезпечних порід.