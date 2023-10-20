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В одеських “монстрів” – проблема з банком: одеситів просять допомогти

В одеських “монстрів” – проблема з банком: одеситів просять допомогти

Відомий в Одесі та далеко за її межами Благодійний фонд “Корпорація монстрів” можуть виключити з розділу благодійність у Монобанку. Одеситів просять допомоги.

Про це у facebook повідомила керівник фонду Катерина Ножевнікова.

У нас є невелика проблема, яка може стати великою. Не зважаючи на те, що з вами збираємо щомісячно мільони грн нас можуть виключити з розділу благодійність в монобанк, тому що в нас дуже низька активність в розділу «кешбек»- повідомила Ножевнікова.

За словами Катерини Ножевникової, це дуже важливо – у вересні фонд за кошти благодійників допоміг ЗСУ на 22 млн грн, а за період з лютого 2022 року вже на 318 млн грн і майже половина цих коштів пройшла через Монобанк та рахунки.

Тому від імені всіх монстрів а також всіх, кому ми з вами домагаємо благаю одеситів (і не тільки) допомогти та налаштувати кешбек на фонд Корпорація монстрів, – підкреслила керівник “монстрів”.

Як налаштувати кешбек:

Також Катерина Ножевнікова опублікувала звіт фонду за вересень.

22 млн 683 тис 818 грн – на таку суму було передано допомогу українським військовим та іншим нужденним у вересні.

За кошти благодійних внесків було куплено:

  • 581 дрон на суму 16 млн
  • 738 аптечок та 30 рюкзаків медика на суму 3,1 млн грн
  • 1 автомобіль та 20 човнів на 531 тис грн
  • 1 млн грн допомоги дітям та літнім людям.

Майже півмільйона було передано з рук в руки військовим на ремонт автомобілів, дрібного обладнання та розхідників для дронів та ретрансляторів, гуми та інше.

Інші цифри в інфографіці:

 

Нагадаємо, на початку вересня Катерина Ножевнікова ініціювала протест біля мерії проти недоцільних витрат міського бюджету під час війни. До протесту приєдналися небайдужі одесити та мешканці інших міст України.

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