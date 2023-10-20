В Одесі вирішили будувати новий дитячий садок за 143 мільйони

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на будівництво нового дитсадка на місці старої друкарні, за адресою Пестеля, 4.

Тендер оприлюднили 19 жовтня на сайті держзакупівель Рrozorro.

Сума тендеру – 143 млн. гривень, замовником є управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Пропозиції приймаються до 27 жовтня, того ж дня відбудеться аукціон.

Нагадаємо, що ще у 2019 році руїни старої друкарні були передані міському управлінню капітального будівництва, і тоді планували будувати садок на 110 місць.

Як раніше писало “Одеське життя”, в Одесі катастрофічно не вистачає місць у дитячих садках. Але через низьку відвідуваність дітей багато ліжечок порожні. В освітньому департаменті вивчають можливість надати ці місця тим, хто дійсно потребує очного відвідування саду.

Нагадаємо, в Одесі знову реставруватимуть будинок Руссова, на ремонт якого мерія витратила 150 мільйонів.

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