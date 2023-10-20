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В Одесі вирішили будувати новий дитячий садок за 143 мільйони

В Одесі вирішили будувати новий дитячий садок за 143 мільйони

В Одесі дістали із засіків проект 2020 року і вирішили збудувати дитячий садок за 143 млн грн. І це незважаючи на те, що нещодавно директор департаменту освіти розповіла про порожні групи в дитсадках.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на будівництво нового дитсадка на місці старої друкарні, за адресою Пестеля, 4.

Тендер оприлюднили 19 жовтня на сайті держзакупівель Рrozorro.

Сума тендеру – 143 млн. гривень, замовником є управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Пропозиції приймаються до 27 жовтня, того ж дня відбудеться аукціон.

Нагадаємо, що ще у 2019 році руїни старої друкарні були передані міському управлінню капітального будівництва, і тоді планували будувати садок на 110 місць.

Як раніше писало “Одеське життя”, в Одесі катастрофічно не вистачає місць у дитячих садках. Але через низьку відвідуваність дітей багато ліжечок порожні. В освітньому департаменті вивчають можливість надати ці місця тим, хто дійсно потребує очного відвідування саду.

Нагадаємо, в Одесі знову реставруватимуть будинок Руссова, на ремонт якого мерія витратила 150 мільйонів.

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