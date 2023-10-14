В одеської мерії – чергова акція протесту проти невчасних тендерів (фоторепортаж)

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Люди виступають проти багатомільйонних закупівель місцевої влади, вважаючи їх несвоєчасними у дні війни. Одесити впевнені: ремонти та озеленення (нашумеліші тендери) можуть почекати, тоді як кошти необхідно направити на допомогу ЗСУ.

На заході присутня i кореспондент «Одеського життя».

Ось як виглядає зараз Думська площа:

Вже за традицією, що склалася, акція почалася з хвилини мовчання – одесити схилили коліна на згадку про загиблих захисників України:

«Немає безглуздих тендерів – все для Перемоги», – закликають протестувальники:

Нагадаємо, раніше подібна акція протесту бiля одеської мерії відбулася минулої суботи, 7 жовтня.

Стаття на тему: Одеський протест: перемога чи поразка – чого досягли протестувальники.

Фото Юлії Сущенко