Новини Одеси та Одеської області

В одеської мерії – чергова акція протесту проти невчасних тендерів (фоторепортаж)

В одеської мерії – чергова акція протесту проти невчасних тендерів (фоторепортаж)

Сьогодні, 14 жовтня 2023 року, одесити знову зібралися біля мерії на Думській площі на акцію протесту. Ці акції тривають уже більше місяця, і, зважаючи на все, нинішня субота не стала винятком.

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

Люди виступають проти багатомільйонних закупівель місцевої влади, вважаючи їх несвоєчасними у дні війни. Одесити впевнені: ремонти та озеленення (нашумеліші тендери) можуть почекати, тоді як кошти необхідно направити на допомогу ЗСУ.

На заході присутня i кореспондент «Одеського життя».

Ось як виглядає зараз Думська площа:

Мітинг у одеської мерії, 14 жовтня 2023

Акция протеста у одесской мэрии, 14 октября 2023-2

Вже за традицією, що склалася, акція почалася з хвилини мовчання – одесити схилили коліна на згадку про загиблих захисників України:

Акция на Думской площади, минута молчания

Акция на Думской площади, минута молчания-2

«Немає безглуздих тендерів – все для Перемоги», – закликають протестувальники:

Акция протеста у одесской мэрии, 14 октября 2023-3

Нагадаємо, раніше подібна акція протесту бiля одеської мерії відбулася минулої суботи, 7 жовтня.

Стаття на тему: Одеський протест: перемога чи поразка – чого досягли протестувальники.

Фото Юлії Сущенко

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати