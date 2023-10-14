В одеської мерії – чергова акція протесту проти невчасних тендерів (фоторепортаж)

Сьогодні, 14 жовтня 2023 року, одесити знову зібралися біля мерії на Думській площі на акцію протесту. Ці акції тривають уже більше місяця, і, зважаючи на все, нинішня субота не стала винятком.
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Люди виступають проти багатомільйонних закупівель місцевої влади, вважаючи їх несвоєчасними у дні війни. Одесити впевнені: ремонти та озеленення (нашумеліші тендери) можуть почекати, тоді як кошти необхідно направити на допомогу ЗСУ.
На заході присутня i кореспондент «Одеського життя».
Ось як виглядає зараз Думська площа:
Вже за традицією, що склалася, акція почалася з хвилини мовчання – одесити схилили коліна на згадку про загиблих захисників України:
«Немає безглуздих тендерів – все для Перемоги», – закликають протестувальники:
Нагадаємо, раніше подібна акція протесту бiля одеської мерії відбулася минулої суботи, 7 жовтня.
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Фото Юлії Сущенко