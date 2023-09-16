Катерининська площа в Одесі перетворюється на меморіал загиблим захисникам (фото)

Одесити приносять прапорці з іменами загиблих захисників України на Катерининську площу. Ініціатива належить військовим та їх друзям. Таким чином містяни вшановують пам’ять загиблих і нагадують про відсутність меморіалу в місті.

Ідея вшанувати загиблих одеситів таким чином прийшла бійцю Олександру Колонтаю. Він розповів колегам із “Суспільне. Одеса”, що його на це наштовхнуло.

За його словами, він побував в різних куточках на похованні побратимів. У різних населених пунктах завжди є меморіал, біля якого можна вшанувати пам’ять загиблих воїнів.

У нас вже багато людей загинули. Однак в Одесі досі нема такого меморіалу, —

ділиться думками Олександр.

Місце для вшанування українських воїнів обрали не випадково. Адже росіяни так обожнюю Катерину і все що з нею пов’язане.

Ми хотіли ще раз підкреслити, що це українська площа. До того ж це красиве місце. Там ходить багато людей. Вони не повинні забувати — йде війна, –

вважає ініціатор.

На прапорцях написані імена та позивні загиблих військових з різних підрозділів, на деяких — відразу кілька полеглих.

Олександр сподівається, що люди підтримають цю ідею і будуть приносити прапорці з іменами своїх рідних і близьких людей, які віддали життя за свободу України.

Читайте також: