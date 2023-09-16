Катерининська площа в Одесі перетворюється на меморіал загиблим захисникам (фото)

Одесити приносять прапорці з іменами загиблих захисників України на Катерининську площу. Ініціатива належить військовим та їх друзям. Таким чином містяни вшановують пам’ять загиблих і нагадують про відсутність меморіалу в місті.
Ідея вшанувати загиблих одеситів таким чином прийшла бійцю Олександру Колонтаю. Він розповів колегам із “Суспільне. Одеса”, що його на це наштовхнуло.
За його словами, він побував в різних куточках на похованні побратимів. У різних населених пунктах завжди є меморіал, біля якого можна вшанувати пам’ять загиблих воїнів.
У нас вже багато людей загинули. Однак в Одесі досі нема такого меморіалу, —
ділиться думками Олександр.
Місце для вшанування українських воїнів обрали не випадково. Адже росіяни так обожнюю Катерину і все що з нею пов’язане.
Ми хотіли ще раз підкреслити, що це українська площа. До того ж це красиве місце. Там ходить багато людей. Вони не повинні забувати — йде війна, –
вважає ініціатор.
На прапорцях написані імена та позивні загиблих військових з різних підрозділів, на деяких — відразу кілька полеглих.
Олександр сподівається, що люди підтримають цю ідею і будуть приносити прапорці з іменами своїх рідних і близьких людей, які віддали життя за свободу України.
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