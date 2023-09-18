Двом загиблим одеситам відкрили пам’ятні дошки в закладах, де вони навчалися (фото)

В пам’ять про загиблих на війні випускників, два навчальні заклади Одеси відкрили меморіальні дошки — на честь загиблих старшого лейтенанта Олександра Павловського та військового Ігоря Дубініна.

На честь Ігоря Дубініна відкрили памятну дошку на фасаді Одеського ліцею №44. В ньому загиблий воїн навчався з 1993 по 2002 рік. Про це повідомив голова сектору Мінветеранів в Одеській області Микола Сторожук.

Ігор Дубінін служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді стрілком-помічником гранатометника.

Він загинув 3 грудня 2022 року поблизу Білогорівки Луганської області. Йому було 36 років.

Ігор Дубінін був і залишиться в нашій пам’яті – Патріотом, Воїном, Громадянином, Захисником України. Дорогі донечки Поліна та Єлизавета – Ваш батько Герой, він і сьогодні знаходиться у Небесному воїнстві та спостерігає за вашими успіхами та оберігає вас, –

написав Микола Сторожук.

Також він звернувся до учнів ліцею та попросив бути гідним свого героя-земляка й завжди пам’ятати якою ціною нам дістається Перемога над російськими окупантами.

На честь старшого лейтенанта Олександра Павловського відкрили меморіальну дошку в холі головного корпусу Державного університету інтелектуальних технологій та зв’язку (колишня Академія зв’язку), повідомляє “Думська”.

За словами Віталія Гілевича, керівника Служби піклування 126-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, Олександр Павловський вирушив на фронт після початку повномасштабного вторгнення росії.

Загиблий воїн до російського вторгнення мав свій бізнес з виробництва меблів. Але війна внесла свої корективи. Чоловік не зміг залишатися осторонь, тому залишив свій бізнес та пішов на фронт добровольцем.

Побратими кажуть, що Олександр був дуже крутим командиром, опікувався підлеглими та жив своєю справою, –

— розповів Віталій Гілевич.

Одесит загинув 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в Херсонській області.

Читайте також: