Мобілізація: чи блокуватимуть банківські картки українців за неявку до ТЦК?

У мережі поширюється інформація про те, що банківські картки військовозобов’язаних, які не з’явилися у ТЦК, нібито масово блокують. Крім того, повідомляється, що українцям без військового обліку відмовлятимуть в обслуговуванні у всіх держорганах, банках та транспортних компаніях.
Але, як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, це черговий фейк, який розганяють російські телеграм-канали.
Таку інформацію поширив пропагандист Дмитро Василець, який регулярно просуває інтереси кремля та поширює ворожі наративи, зазначили журналісти.
Насправді, банківські рахунки можуть заблокувати лише у разі несплати штрафу за неявку до ТЦК, а не за сам факт неявки.
«Якби в Україні справді масово блокували картки, про це було б багато повідомлень від реальних людей у соцмережах. Оскільки цього немає, пропагандисти самі вигадали «зраду» та паніку»,
– додали у Центрі.
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