Мобілізація: чи блокуватимуть банківські картки українців за неявку до ТЦК?

У Сергіївці знову почнуть ремонтувати зруйновану ракетою дев’ятиповерхівку У Сергіївці Білгород-Дністровського району нарешті відремонтують багатоповерхівку, яка постраждала від ракетного удару в липні 2022 року. Визначено підрядника, який проведе капремонт за 75 мільйонів гривень. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 650-й: що відбувається на фронті 5 грудня Почалася шістсот п’ятдесята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Найбільш запеклі бої йдуть на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Сили оборони утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

«Слово пацана»: небезпечний російський серіал підкорив українських підлітків В Україні набирає популярності російський серіал «Слово пацана. Кров на асфальті», що розповідає про історію боротьби кількох злочинних угруповань у Казані у 1980-ті роки. Серіал завоював популярність як серед російських, так і, на жаль, українських підлітків і зараз дуже активно обговорюється в соцмережах.

«Одеське життя» вирішило поцікавитися, що ж це за серіал, чим він «взяв» українців і чому від його перегляду все ж таки слід відмовитися. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеський нардеп назвав працівників ТЦК імпотентами Народний обранець з Одеси Артем Дмитрук обурений обшуками в українських церквах московського патріархату та принизливо висловився на адресу працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ