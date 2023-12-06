Новини Одеси та Одеської області

Мобілізація: чи блокуватимуть банківські картки українців за неявку до ТЦК?

Мобілізація: чи блокуватимуть банківські картки українців за неявку до ТЦК?

У мережі поширюється інформація про те, що банківські картки військовозобов’язаних, які не з’явилися у ТЦК, нібито масово блокують. Крім того, повідомляється, що українцям без військового обліку відмовлятимуть в обслуговуванні у всіх держорганах, банках та транспортних компаніях.

Але, як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, це черговий фейк, який розганяють російські телеграм-канали.

Таку інформацію поширив пропагандист Дмитро Василець, який регулярно просуває інтереси кремля та поширює ворожі наративи, зазначили журналісти.

Пропагандист, який розповсюджує фейк

Насправді, банківські рахунки можуть заблокувати лише у разі несплати штрафу за неявку до ТЦК, а не за сам факт неявки.

«Якби в Україні справді масово блокували картки, про це було б багато повідомлень від реальних людей у соцмережах. Оскільки цього немає, пропагандисти самі вигадали «зраду» та паніку»,

– додали у Центрі.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати