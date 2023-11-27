Платіжка плюс повістка: що вигадали ТЦК

Така новація викликала жваві дискусії в соцмережах. Українців цікавить, чи має таке прикріплення якусь юридичну силу і чи вважається повістка врученою, якщо за цим платіжком сплачено комуналку.

Про те, з якою метою ЖЕКи це роблять, чи з відома, чи за вказівкою ТЦК (військкоматів), розповів адвокат Андрій Межирицький.

За словами адвоката, згідно із законом, повістку може вручати і керівник ЖЕКу. І в даному випадку, швидше за все, ТЦК запросив у ЖЕКу інформацію про військовозобов’язаних, які мешкають на тій території, яку обслуговує певний ЖЕК, після чого і були сформовані повістки на цих осіб та їх передали ЖЕКу з вимогою вручити.

«Керівництво ЖЕКу розуміє, що вони – не військові, що проти них можуть і фізичну силу застосувати. Тому доручення ТЦК виконують, прикріплюючи повістки до платіжок. Жодних наслідків такий спосіб оповіщення не несе»,

– пояснює Андрій Межирицький.

За його словами, є помилкова думка щодо того, що якщо комуналку оплачено, то й повiстка, що прикріплена до платіжки, вважається врученою. Проте законом таке не передбачено.

«Довести, що повістку вручено належним чином, можна в тому випадку, якщо там є підпис особи, якій цей порядок денний вручається. Крім того, незрозуміло, хто саме сплатив комуналку»,

– уточнив адвокат.