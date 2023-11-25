У військовозобов’язаних запитуватимуть згоду на мобілізацію?

Одне із завдань даного законопроекту – мобілізувати лише тих, хто хоче служити і має хороше здоров’я. А тих, хто не хоче або не може служити (за релігійними або іншими переконаннями), мають намір залучати до роботи в економіці.

Що може змінитися у правилах для військовозобов’язаних

Військовозобов’язаних, які офіційно не працюють і не мобілізовані до армії, хочуть залучати до відновлення постраждалої інфраструктури.

Мобілізувати хочуть лише військовозобов’язаних, які письмово погодяться захищати Батьківщину і мають відповідні морально-вольові риси.

Військовозобов’язаних, які мають відстрочку або бронювання, зможуть мобілізувати. Це стосується лише тих, які два роки і більше працювали в держорганах на посадах, які передбачали використання зброї.

Військовозобов’язаним під час воєнного стану дозволять змінювати місце проживання, проте необхідно буде протягом трьох днів сповістити про це ТЦК (військкомат).

Граничний вік перебування на військовій службі в умовах воєнного стану хочуть продовжити на 5 років. Тобто за власним бажанням і якщо дозволяє здоров’я, військовослужбовці зможуть служити далі.

Призовники і військовозобов’язані зможуть на 7 днів залишати місце проживання і не повідомляти про це ТЦК.

Нагадаємо, раніше народний депутат Георгій Мазурашу запропонував залучати військовозобов’язаних українців, які категорично не хочуть служити в армії, до «роботи на економіку».

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