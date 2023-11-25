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У військовозобов’язаних запитуватимуть згоду на мобілізацію?

У військовозобов’язаних запитуватимуть згоду на мобілізацію?

В Україні хочуть змінити правила для військовозобов’язаних. Такий законопроект за номером 10209 зареєстровано у Верховній Раді 3 листопада 2023 року.

Одне із завдань даного законопроекту – мобілізувати лише тих, хто хоче служити і має хороше здоров’я. А тих, хто не хоче або не може служити (за релігійними або іншими переконаннями), мають намір залучати до роботи в економіці.

Що може змінитися у правилах для військовозобов’язаних

  • Військовозобов’язаних, які офіційно не працюють і не мобілізовані до армії, хочуть залучати до відновлення постраждалої інфраструктури.
  • Мобілізувати хочуть лише військовозобов’язаних, які письмово погодяться захищати Батьківщину і мають відповідні морально-вольові риси.
  • Військовозобов’язаних, які мають відстрочку або бронювання, зможуть мобілізувати. Це стосується лише тих, які два роки і більше працювали в держорганах на посадах, які передбачали використання зброї.
  • Військовозобов’язаним під час воєнного стану дозволять змінювати місце проживання, проте необхідно буде протягом трьох днів сповістити про це ТЦК (військкомат).
  • Граничний вік перебування на військовій службі в умовах воєнного стану хочуть продовжити на 5 років. Тобто за власним бажанням і якщо дозволяє здоров’я, військовослужбовці зможуть служити далі.
  • Призовники і військовозобов’язані зможуть на 7 днів залишати місце проживання і не повідомляти про це ТЦК.

Нагадаємо, раніше народний депутат Георгій Мазурашу запропонував залучати військовозобов’язаних українців, які категорично не хочуть служити в армії, до «роботи на економіку».

Стаття на тему: Мобілізація «по-новому»: трудовий обов’язок, заклик обмежено придатних та альтернативна служба.

Фото ТСН

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