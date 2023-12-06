Мобилизация: будут ли блокировать банковские карты украинцев за неявку в ТЦК?

В сети распространяется информация о том, что банковские карты военнообязанных, которые не появились в ТЦК, якобы массово блокируют. Кроме того, сообщается, что украинцам без военного учета будут отказывать в обслуживании во всех госорганах, банках и транспортных компаниях.
Но, как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, это очередной фейк, который разгоняют российские Tелеграм-каналы.
Такую информацию распространил пропагандист Дмитрий Василец, который регулярно продвигает интересы кремля и распространяет вражеские нарративы, отметили журналисты.
На самом деле, банковские счета могут заблокировать только в случае неуплаты штрафа за неявку в ТЦК, а не за сам факт неявки.
«Если бы в Украине действительно массово блокировали карточки, об этом было бы много сообщений от реальных людей в соцсетях. Поскольку этого нет, пропагандисты сами придумали «зраду» и панику»,
– добавили в Центре.
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