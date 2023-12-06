Мобилизация: будут ли блокировать банковские карты украинцев за неявку в ТЦК?

В Сергеевке снова начнут ремонтировать разрушенную ракетой девятиэтажку В Сергеевке Белгород-Днестровского района наконец-то отремонтируют многоэтажку, пострадавшую от ракетного удара в июле 2022 года. Определен подрядчик, который проведет капремонт за 75 миллионов гривен. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 650-й: что происходит на фронте 5 декабря Начались шестьсот пятидесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Наиболее ожесточенные бои идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. ПОДРОБНЕЕ

«Слово пацана»: опасный российский сериал покорил украинских подростков В Украине набирает популярность российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий об истории борьбы нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы. Сериал завоевал популярность среди как российских, так и, к сожалению, украинских подростков и сейчас очень активно обсужается в соцсетях.

«Одесская жизнь» решила поинтересоваться, что же это за сериал, чем он «взял» украинцев и почему от его просмотра все же следует отказаться. ПОДРОБНЕЕ

Одесский нардеп назвал работников ТЦК импотентами Народный избранник из Одессы Артем Дмитрук возмущен обысками в украинских церквях московского патриархата и унизительно высказался в адрес работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. ПОДРОБНЕЕ