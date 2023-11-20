Мобілізують навіть вагітних: у мережі розповсюджують відео з медиком з Одеси

Українці відправили на передову вагітну жінку – такий фейк масово тиражують російські ЗМІ. Доказом цього нібито є відео, на якому росіяни беруть у полон військовослужбовцю ЗСУ. Вагітна жінка показує повістку, плаче та скаржиться, що в Україні щодня ховають людей.

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Ролик також показав топ-пропагандист кремля Соловйов, який раніше закликав «утюжити» Одесу та Миколаїв.

Журналісти проекту “Без Брехні” пояснили, що відео – відвертий фейк.

Насамперед журналісти наголошують, що форма жінки в кадрі – чиста, не затерта, хоча вона нібито перебуває на передовій. Крім цього, у неї немає відповідної амуніції, а сама жінка повністю беззбройна.

“Жінка на відео ніби навмисно сидить і чекає, доки її полонять”, – зазначають журналісти.

Обличчя полонянки не видно. На відео вона сидить спиною чи боком до військових, що з погляду безпеки тих, хто бере в полон – неправильно. Бо таким чином вони не бачать, що може бути приховано у жінки спереду, наприклад, граната.

Варто додати, що сама місцевість не схожа на територію, де тривають активні бойові дії. На тлі не чути звуків вибухів чи пострілів.

Можливо, в оригінальному відео жінка, яка тримає повістку, пояснювала, що вона медик і вагітна. Їй справді могли дати повістку, адже жінок-медиків треба ставати на військовий облік.

Але якщо така ситуація справді відбулася, то: по-перше, це повістка для актуалізації облікових даних, а не мобілізаційне розпорядження, а по-друге, під час медогляду ВЛК підтверджує вагітність та визнає таку жінку тимчасово непридатною до проходження військової служби. Мобілізувати вагітну жінку ніхто б не став.

Однак найголовніше, що спростовує брехню окупантів – вагітність є підставою для звільнення зі служби. Таким чином, військовослужбовець просто не міг опинитися на передовій.