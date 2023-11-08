Відстрочка від мобілізації: коли її можуть скасувати?

Які пільги належаться дітям військових в Україні В Україні діти військовослужбовців та учасників бойових дій можуть розраховувати на деякі пільги. Як свідчить Закон України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», вони базуються на правах дитини про освіту, відпочинок та отримання медичної допомоги. Які ж це пільги? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чотирилапі друзі одеських тероборонівців стали кращими в Україні: подробиці Кінологи зі 126 окремої бригади територіальної оборони м. Одеси разом зі своїми чотирилапими вірними друзями стали кращими серед службових собак – їм немає рівних у пошуку вибухових речовин. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ