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Відстрочка від мобілізації: коли її можуть скасувати?

Відстрочка від мобілізації: коли її можуть скасувати?

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Водночас деяким категоріям громадян належить відстрочка від мобілізації. Розповідаємо, у яких випадках можливе скасування цієї відстрочки, згідно із законодавством.

Згідно з Порядком бронювання військовозобов’язаних за списком військовообов’язаних під час дії воєнного стану відстрочка підлягає анулюванню у разі:

  1. закінчення терміну її дії;
  2. завершення підприємством, установою або організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;
  3. завершення підприємством виробництва товарів, виконання робіт та послуг для забезпечення потреб Збройних сил та інших військових формувань;
  4. позбавлення підприємства статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  5. ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, компанії, установи та організації;
  6. звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

Нагадаємо, раніше в Україні запрацював електронний реєстр «Оберіг», що містить інформацію про військовозобов’язаних, призовників, резервістів та військовослужбовців. Тепер у кожного військовозобов’язаного з’явиться електронний кабінет, електронний військовий квиток та електронна облікова книжка.

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