Правила мобілізації в Україні скоро зміняться: що відомо

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данилов у коментарі виданню The Guardian.

За словами Данилова, Україна планує використовувати комерційні рекрутингові компанії, що має допомогти провести більш цілеспрямований заклик і поповнення рядів призовників.

Крім того, використання таких компаній має запевнити призовників у тому, що вони виконуватимуть ролі, що відповідають їхнім навичкам, а не просто відправлятимуть на фронт.

«Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності… Тепер у нас є новий міністр із новим підходом»,

– заявив секретар РНБО.

Він також розповів, що співпраця планується з двома найбільшими кадровими компаніями України. Вони разом працюватимуть над тим, щоб виявляти людей, які бажають допомагати армії, проте не хочуть бути на фронті.

«Мобілізація стане гнучкішою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди заявлятимуться на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники чи слюсарі тощо»,

– додав Данилов.

При цьому джерело The Guardian в українському оборонному відомстві підтвердило, що вже підписано договори з такими компаніями, проте, про які саме фірми йдеться, не уточнює. Також поки що неясно, наскільки ці компанії будуть залучені до пошуку людей.

Крім цього, секретар РНБО визнав, що в Україні є проблеми з мобілізацією, проте вони перебільшені російською пропагандою.

«Росія намагається підігріти це питання, кажучи, що у нас не вистачає солдатів, що у нас проблеми з мобілізацією… У житті завжди є проблеми, давайте не переоцінюватимемо їх»,

– резюмував він.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де однією з головних тем обговорень стала мобілізація.

Глава держави розповів, що доручив міністру оборони Рустему Умерову та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скласти комплексний план щодо мобілізації в Україні.

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