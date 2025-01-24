Що святкують 24 січня

Міжнародний день освіти

Підкреслення важливості доступу до якісної освіти для кожної людини. День нагадує про роль навчання у побудові сталого та мирного суспільства.

День зовнішньої розвідки України

Вшанування професіоналів, які забезпечують національну безпеку шляхом збору стратегічної інформації. Цей день нагадує про важливу роль розвідників у захисті державних інтересів.

Міжнародний день ескімо

Популяризація морозива на паличці, що стало улюбленим десертом у багатьох країнах світу. У цей день згадують історію створення цього продукту і його розвиток у різних культурах.

Міжнародний жіночий спортивний день

Заохочення жінок до занять спортом та активного способу життя. Цей день підкреслює важливість рівності в спорті й популяризує досягнення жінок у спортивних змаганнях.

Всесвітній день сміху в животі

Популяризація ідеї, що сміх позитивно впливає на фізичне та психічне здоров’я. У цей день організовуються заходи, які заохочують до сміху, як до засобу зняття стресу та покращення настрою.

Міжнародний день переробки мобільних телефонів

Привернення уваги до екологічних проблем, пов’язаних із відходами електроніки. Нагадування про важливість правильної утилізації телефонів, щоб зменшити шкоду довкіллю.

День зміни життя домашнього улюбленця

Сприяння відповідальному ставленню до домашніх тварин і пошуку нових домівок для них. У цей день люди замислюються про можливість взяти улюбленця із притулку, змінюючи його життя на краще.

День поширення інформації про синдром Мебіуса

Інформування суспільства про рідкісне неврологічне захворювання. Головна мета — підвищити обізнаність про симптоми, лікування та підтримку людей із цим синдромом.

Іменини 24 січня

Які завтра іменини: Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія.

Хто з відомих людей народився 24 січня

1974 рік: український художник, ілюстратор і дизайнер Андрій Єрмоленко;

1975 рік: кримськотатарський активіст, перший громадянин України, убитий внаслідок російської агресії проти України, Герой України Решат Аметов;

1991 рік: борець греко-римського стилю, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи Жан Беленюк.

Пам’ятні дати 24 січня

1848 рік: у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знаходить великий золотий злиток, що дає поштовх до виникнення явища, котре через рік стало називатись «золотою лихоманкою»;

1859 рік: Дунайські князівства об’єднуються у Волощину та Молдову, попередника Румунії;

1895 рік: встановлено неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі — Гленн Кертіс на власноруч збудованому мотоциклі розвиває швидкість близько 220 км/год;

1907 рік: в Англії організовують перший скаутський загін;

1923 рік: у Харкові створюють літературну спілку «Гарт»;

1935 рік: в американському місті Річмонд надходить у продаж перша партія банкового пива під назвою «Пінисте пиво Крюгера»;

1966 рік: Індіра Ганді стає третім прем’єр-міністром Індії;

1976 рік: стається одна з найбільших у XX ст. катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сідає на мілину танкер Olympic Bravery, який через три тижні розколовся навпіл;

1984 рік: у США в продажу за ціною 2495 доларів за штуку з’являються перші комп’ютери «Макінтош» — перший персональний комп’ютер, що використовував графічний інтерфейс користувача і комп’ютерну мишу, замість стандартного на той момент інтерфейсу командного рядка;

1986 рік: американський космічний апарат «Вояджер-2» стає першим штучним об’єктом, який досягнув Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км;

1992 рік: Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнають незалежність України;

1992 рік: Україна встановлює дипломатичні відносини з Австрією і Францією;

2010 рік: фантастичний бойовик «Аватар» Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, стає найкасовішим фільмом в історії;

2015 рік: російські терористи «ДНР» обстрілюють з «градів» Маріуполь, внаслідок чого гине 30 осіб;

2024 рік: у Бєлгородській області РФ падає літак Іл-76, РосЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей, пізніше російські пропагандисти та Міноборони поширили інформацію, мовляв, на момент падіння літака у ньому перебували українські військовополонені.

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