В суботу на любителів стендапу чекає відразу дві події в один час, але зверніть увагу, що одна з них повториться 26 січня. Також до нас завітають артисти Національного театру ім.Лесі Українки з легкою та невимушеною виставою. А в цей же час в Одеській філармонії буде лунати музика при свічках.

Це може бути гарний теплий зимовий вечір, а чим його наповнити – вирішувати вам, а ми вам в цьому допоможемо.

24 січня, 18:00. Національний філармоній оркестр. Одеська Філармонія

Концерт Національного оркестру під орудою Хобарта Ерла, це завжди свято. І цієї пʼятниці вас на нього запрошують не лише музиканти, а й композитори Моцарт, Шахіді, Скорик, Гайдан.

Різноманітний музичний калейдоскоп вічно живої музичної класики з добірною музичною програмою, забутими перлинами світового музичного мистецтва, прем‘єрними виконанням творів не лише в Одесі, а й в Україні у неперевершеному виконанні — такий вечір неможливо пропустити!

Пам’ятайте, що відвідини концертів симфонічної музики є таким видом відпочинку, який може задовольнити потреби високодуховної людської сутності та є необхідною частиною внутрішнього глибинного розвитку кожної особистості.

25 січня, 18:00. Гастролі «Вулкан пристрасті». Український театр

Грають, актори Київського Національного театру ім.Лесі Українки,заслужені актори України, Олег Савкін та Ірина Новак.

Чоловіки та жінки часто живуть на різних планетах, хоча ці двоє – на одному поверсі одного будинку. Він – композитор. Вона – вирощує квіти. 25 років вони проходять повз один одного. Вона – вітається. Він – мовчить. Що між ними було? А може і зараз щось залишилося? Чи зможуть вони бути разом? І яка у них є таємниця? Одна на двох, таких різних людей.



25-26 січня, 16:30, 19:00. Богдан Богаченко. Стендап тур «Майже банкрот». Бейт Гранд

Богдан Богаченко виступає для вас у січні з сольним концертом. Нові жарти, яких ви ще не чули, цього разу обіцяють не лише сміх, а й можливість задуматися.



25 січня, 18:00. Джейхун Сафаров. Сольний стендап тур «Колір граната»

Джейхун Сафаров – стендап-комік, який завоював серця тисяч шанувальників завдяки своїй автентичності, харизмі та вмінню говорити про серйозне з гумором. Він уже записав кілька сольних концертів і активно виступає на сценах всієї України, створюючи гумор, який резонує з кожним.

Що таке «Колір граната»? Це про яскраві емоції, глибокі переживання та гранатові зерна сміху, які вибухають у ваших серцях! У цьому сольному стендапі Джейхун Сафаров розповість про життя, стосунки, суспільство та про те, як не втратити себе в сучасному світі. Приготуйтеся до вечора, який зблизить нас усіх через сміх.



25 січня, 18:00. Концерт «Музика при свічках». Одеська Філармонія

Ви зануритесь у світ чарівних композицій Людовіко Ейнауді та Яна Тірсена. Цей вечір буде прикрашений магічним світлом сотень свічок, що створить унікальну атмосферу для насолоди кожною нотою.

З нетерпінням чекаємо вас на цьому неповторному заході, де музика, світло і емоції зіллються в одне ціле.