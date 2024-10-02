В Одесі визначили найкращі школи: результати рейтингу

У якості вихідних даних для складання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати НМТ, отримані випускниками шкіл у 2024 році.

При цьому, як зазначається на сайті «Освіта.ua», через військові дії учні низки шкіл залишили свої регіони та продовжували навчання онлайн в інших областях України чи за кордоном. Це могло вплинути на місце конкретного закладу у рейтингу.

«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.

Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу»,

– зазначається у повідомленні.

Школи у представленому рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Перша десятка шкіл Одеси у 2024 році виглядає так:

Повний список навчальних закладів можна переглянути тут.

Як повідомляло раніше «Одеське життя», п’ять одеських вишів потрапили до ТОП-10«найрозумніших» вищих навчальних закладів України рейтингу національного видання Forbes.