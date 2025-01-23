Пологи приймала і вдома, і дорогою до лікарні

Почесну роль бабки-повитухи у Холмському декілька років поспіль виконує сільська акушерка Надія Іванова. У селі її дуже шанують – за понад 30 років вона допомогла багатьом жінкам.

Надії Миколаївні доводилося приймати пологи і вдома, і в дорозі. За свою практику вона нарахувала 18 таких випадків. Це зараз такі зими, що снігу майже немає, тож довести породіллю до лікарні легше. А раніше у завірюху з села виїхати було неможливо.

– Раніше і дітей більше народжувалося – 60-70 немовлят на рік, і зими були суворішими, – посміхається пані Надія.

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Вікторія, яка перемогла негоду

Про найважчий випадок Надія Іванова і досі згадує з жахом. Тоді у завірюсі їхню машину тягнув трактор через сніжні кучугури до села Кам’янка. Надія Миколаївна знайшла там місцеву акушерку з великим досвідом. Це були найважчі пологи, які не вдалося прийняти в тих екстремальних умовах. Врятувала велика техніка, в яку перенесли вагітну жінку, щоб довезти її до лікарні.

Всю дорогу дві акушерки слухали слабеньке серцебиття дитини та молилися. Дівчинка, на щастя, народилася здоровою. А назвали її Вікторія – на згадку про перемогу над негодою. Надія Миколаївна доглядала немовля у перші місяці життя. З тих пір минуло 25 років.

До лікарні можна й не встигнути

Сьогодні багато пологових будинків об’єднують, закриваючи ті, в яких народжується менше малюків. Тому на сільських акушерок зараз покладається більше відповідальності.

– Не кожна жінка може заздалегідь приїхати і знаходитись у лікарні. Є господарство, діти, за якими теж треба доглядати. Так і трапляється, що породілей не госпіталізують вчасно. А у кожної своя пологова діяльність. У когось бувають стрімкі пологи, і встигнути подолати сто кілометрів до лікарні просто неможливо, – пояснює Надія Миколаївна.

Хлопець, якого вона прийняла, завжди приїжджає в гості

У Холмському Бабиндень відзначають близько 200 років. Колись на кожній вулиці було по 2-3 повитухи, які приймали пологи.

Вчителька початкових класів Людмила Бажак згадує, як ходила на це свято до повитухи баби Ані – приносила їй подарунки. Приходили й інші жінки, та святкували аж до вечора.

До будинку Надії Іванової ще з початку її акушерської практики також на Бабиндень обов’язково приходять жінки з подарунками, їжею та чекають, коли вона повернеться з роботи. Досі приїжджає до неї і хлопець, якому вона допомогла з’явитися на світ.

Посиденьки й душевні розмови – обов’язкові

До речі, в Арцизькій громаді, до якої входить Холмське, всього у двох селах працюють акушерки.

Надія Іванова залюбки бере участь у традиціях Бабиного дня 21 січня. Свято тут проводять за давньою традицією. Жінки приходять із подарунками, милом та рушником, щоб полити на руки бабусі. При цьому баба Надя промовляє: скільки крапель впаде, стільки діточок нехай народиться у селі в цьому році. Потім жінки співають пісні, танцюють хоро. І на завершення збираються за великим столом.

За посиденьками завжди можна почути немало правдивих історій про нелегку жіночу долю.

Наталя СЛОБОДЯНА

Фото авторки