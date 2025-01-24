24 січня в церковному календарі — день пам’яті святої преподобної Ксенії Римлянки.

Що це за день

Преподобна Ксенія Римлянка відзначається як приклад смирення, віри та служіння людям. Вона була благородною римлянкою, народженою у заможній родині високопосадовця. З дитинства Ксенія була вихована у християнській вірі, яка стала основою її подальшого життя. Після смерті батьків вона відмовилася від багатства, роздавши майно бідним, і залишила Рим разом із двома служницями, щоб уникнути нав’язаного шлюбу.

Оселившись у місті Мілет, Ксенія прийняла чернечий постриг під ім’ям Євсевія. Її життя стало прикладом аскетизму та відданості християнським цінностям. Вона допомагала нужденним, лікувала хворих та проповідувала віру, залишаючись у молитві та смиренні. Її відданість Богу й добрі справи стали символом любові до ближнього, який надихає християн і донині.

Що не можна робити 24 січня

Не можна сідати за стіл, якщо сонце вже сіло.

Забороняється в’язати, шити і стригти літнім людям нігті.

Не слід працювати на ділянці біля будинку.

Народні прикмети 24 січня

дивилися, який сьогодні день: день сонячний — весна буде теплою;

завірюха вказує, що буде мало корму для худоби;

безвітряна погода — в другій половині липня буде сухо і спекотно;

хмари на світлому небі — до теплої погоди.

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