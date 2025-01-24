Что празднуют 24 января

Международный день образования

Подчеркивание важности доступа к качественному образованию для каждого человека. День напоминает о роли обучения в построении устойчивого и мирного общества.

День внешней разведки Украины

Чествование профессионалов, которые обеспечивают национальную безопасность путем сбора стратегической информации. Этот день напоминает о важной роли разведчиков в защите государственных интересов.

Международный день эскимо

Популяризация мороженого на палочке, ставшего любимым десертом во многих странах мира. В этот день вспоминают историю создания этого продукта и его развитие в разных культурах.

Международный женский спортивный день женщин

Поощрение женщин к занятиям спортом и активному образу жизни. Этот день подчеркивает важность равенства в спорте и популяризирует достижения женщин в спортивных соревнованиях.

Всемирный день смеха в животе

Популяризация идеи, что смех положительно влияет на физическое и психическое здоровье. В этот день организуются мероприятия, которые поощряют к смеху, как к средству снятия стресса и улучшения настроения.

Международный день переработки мобильных телефонов

Привлечение внимания к экологическим проблемам, связанным с отходами электроники. Напоминание о важности правильной утилизации телефонов, чтобы уменьшить вред окружающей среде.

День изменения жизни домашнего любимца

Содействие ответственному отношению к домашним животным и поиску новых домов для них. В этот день люди задумываются о возможности взять питомца из приюта, меняя его жизнь к лучшему.

День распространения информации о синдроме Мебиуса

Информирование общества о редком неврологическом заболевании. Главная цель — повысить осведомленность о симптомах, лечении и поддержке людей с этим синдромом.

Именины 24 января

Какие завтра именины: Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения, Николай, Ксения.

Кто из известных людей родился 24 января

1974 год: украинский художник, иллюстратор и дизайнер Андрей Ермоленко;

1975 год: крымскотатарский активист, первый гражданин Украины, убитый в результате российской агрессии против Украины, Герой Украины Решат Аметов;

1991 год: борец греко-римского стиля, многократный призер чемпионатов мира и Европы Жан Беленюк.

Памятные даты 24 января

1848 год: в Северной Калифорнии Джеймс Маршал находит большой золотой слиток, что дает толчок к возникновению явления, которое через год стало называться «золотой лихорадкой»;

1859 год: Дунайские княжества объединяются в Валахию и Молдову, предшественника Румынии;

1895 год: установлен неофициальный рекорд скорости на мотоцикле — Гленн Кертис на собственноручно построенном мотоцикле развивает скорость около 220 км/ч;

1907 год: в Англии организуют первый скаутский отряд;

1923 год: в Харькове создают литературный союз «Гарт»;

1935 год: в американском городе Ричмонд поступает в продажу первая партия баночного пива под названием «Пенистое пиво Крюгера»;

1966 год: Индира Ганди становится третьим премьер-министром Индии;

1976 год: происходит одна из крупнейших в XX в. катастроф танкеров-гигантов: у берегов Франции садится на мель танкер Olympic Bravery, который через три недели раскололся пополам;

1984 год: в США в продаже по цене 2495 долларов за штуку появляются первые компьютеры «Макинтош» — первый персональный компьютер, использовавший графический интерфейс пользователя и компьютерную мышь, вместо стандартного на тот момент интерфейса командной строки;

1986 год: американский космический аппарат «Вояджер-2» становится первым искусственным объектом, который достиг Урана, пройдя от него на расстоянии около 100 тыс. км;

1992 год: Королевство Нидерланды, Королевство Лесото, Республика Мали, Республика Кабо-Верде признают независимость Украины;

1992 год: Украина устанавливает дипломатические отношения с Австрией и Францией;

2010 год: фантастический боевик «Аватар» Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, становится самым кассовым фильмом в истории;

2015 год: российские террористы «ДНР» обстреливают из «градов» Мариуполь, в результате чего погибает 30 человек;

2024 год: в Белгородской области РФ падает самолет Ил-76, РосСМИ утверждают, что на борту всего было якобы около 70 человек, позже российские пропагандисты и Минобороны распространили информацию, мол, на момент падения самолета в нем находились украинские военнопленные.

Выбор редакции