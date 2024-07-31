Мерія Одеси не має відношення до масових перейменувань, – Труханов

Про це він написав сьогодні, 31 липня, у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, 30 липня в Одеській обласній військовій адміністрації опублікували розпорядження про масове перейменування вулиць та інших топонімічних об’єктів в Одесі та області, які підпадають під закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії».

Згідно з офіційним розпорядженням голови ОВА Олега Кіпера, повний список об’єктів топоніміки, що підлягають перейменуванню, включає 432 пункти, з яких 84 відносяться безпосередньо до Одеси.

За словами Труханова, ні він, ні Одеська міська рада не мають до цього резонансного перейменування жодного відношення.

«Поки ми мали повноваження, ми виконали усі вимоги закону про «деімперіалізацію». Виходячи з логіки «деколонізаторів», ми маємо відмовитись від усього того, що зробило Одесу світовим брендом. Говорячи простою мовою – це «обнуляє» наше місто», – вважає міський голова.

Він також додав, що для скасування перейменування та збереження історичної та культурної спадщини Одеси міська рада «змушена вжити всіх передбачених законом заходів».

Крім того, Труханов оприлюднив відеозвернення, в якому виклав свою позицію з цього питання, а також запропонував одеситам відповісти на запитання, чи підтримують вони перейменування вулиць та демонтаж пам’ятників, запропонованих Одеською обласною військовою адміністрацією. При цьому відповідей опитування передбачає лише дві: «повністю підтримую» та «категорично проти».

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