Мэрия Одессы не имеет отношения к массовым переименованиям, – Труханов

Мэрия Одессы не имеет отношения к массовым переименованиям, – Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что к переименованиям десятков топонимов в Одессе не имеет никакого отношения.

Об этом он написал сегодня, 31 июля, в своем Телеграм-канале.

Напомним, 30 июля в Одесской областной военной администрации опубликовали распоряжение о массовом переименовании улиц и других топонимических объектов в Одессе и области, которые подпадают под закон «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Согласно официальному распоряжению главы ОВА Олега Кипера, полный список объектов топонимики, подлежащих переименованию, включает 432 пункта, из которых 84 относятся непосредственно к Одессе.

По словам Труханова, ни он, ни Одесский городской совет не имеют к этому резонансному переименованию никакого отношения.

«Пока у нас были полномочия, мы выполнили все требования закона о «деимпериализации». Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком – это «обнуляет» наш город», – полагает городской голова.

Он также добавил, что для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы городской совет «вынужден принять все предусмотренные законом меры».

Кроме того, Труханова обнародовал видеообращение, в котором изложил свою позицию по данному вопросу, а также предложил одесситам ответить на вопрос, поддерживают ли они переименование улиц и демонтаж памятников, предложенных Одесской областной военной администрацией. При этом ответов опрос предусматривает всего два: «полностью поддерживаю» и «категорически против».

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