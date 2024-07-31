Перейменування вулиць, або «чому одеситів знову не спитали?»

Коли я бачу стенанія, мол, хто ці всі люди, які дали такі назви вулицям нашого міста, мені хочеться сказати: «Підійдіть до дзеркала і побачите».

Ви що, не знали, що закони про декомунізацію, деімперіалізацію, дерусіфікацію і так далі у нас працюють з 2015 року і мають чіткі терміни?

Ви не знали, що одеські депутати декілька разів провалювали всі пропозиції міської історико-топонімічної комісії (ІТК)? Вибачте, а хто вибирав цих депутатів, хто вибирав мера? Я вам нагадаю, в 2020 році на місцеві вибори прийшло менше 30% (!) одеситів. Тоді була надія, що у другий тур вийде хоча б не Скорик, а Обухов. Але ж, ні. Одесити внє політики! Та ж ситуація з виборами депутатів. Більшість від меншості проголосувала самі знаєте за кого. До речі, я нагадаю, скільки жителів одеської області прийшло на президентські вибори в 2019 році – 58%, і з них, 87% проголосували умовно за нинішніх очільників області – Гринівецького та Кіпера і їхніх підлеглих. Так, саме за них, адже голову обласної адміністрації назначає ВАШ Президент.

«ААА, одеситів не спросили!!!» А можна спитати, а коли ви востаннє голосували щодо перейменуваннь? Коли я бачу 200-300 голосів на сайті, а потім такі питання – мені здається, що всім нам треба обовʼязково пройти курс логіки з обовʼзковою здачею екзаменів.

Саме тому, мені смішно, коли я чую призиви про протести та петиції особливо, від тих, хто живе за кордоном. Невже ви не розумієте, що коли ви поїхали з Одеси, з будь яких, навіть найобʼєктивніших причин, неважливо, коли – нещодавно або 50 років тому, ви втрачаєте право голоса щось вирішувати в місті? Адже, навіть якщо ви залишилися громадянином України, ви не можете голосувати на місцевих виборах за межами реєстрації. І вдогонку питання: а ви зняли кондіціонери з фасадів памʼяток архітектури, а де ви були, коли руйнували типографію Фесенка, коли відбувалися протести проти забудови узбережжя або коли «Пространство» забудувавло вид з бульвару вже НеЖванецького. Я вам скажу – на ці мітинги під мерією, або під паркан будівництва приходило лише декілько десятків ненормальних. Я на них бувала. Тобто забудова під бульваром вас не цікавила, вас цікавить лише табличка на ньому? Так повісте її у себе в «калідорі», де ви регулярно ховаєтесь від російських обстрілів.

Мені хочеться плакати, коли дорослі, здавалось би люди, плутають обласну та міську адміністрацію і не розуміють в чому їхня відмінність. Якщо вам це не було цікаво ніколи, то чому ви зараз пишете нісенітниці та дурниці? Такою ж дурницею виглядають дописи про розпіл бюджету на табличках. За вашою логікою виходить, що зараз Кіпер «подарував» джерело розпилу Труханову? Ви серйозно? До речі, мені чомусь здається, що саме мер міста завдяки вчорашнім перейменуванням значно підтягнув свій рейтинг, чи я помиляюсь?

А ще в мене питання, а що, серед нових імен є недостойні люди? Я відповім, адже ви навряд чи потрудилися погуглити – всі достойні, деякими біографіями можна зачитуватися як пригодницькими творами. Велика кількість з них – наші сучасні Герої, про яких ми кожного дня пишемо «Герої не вмирають», «Навіки в наших серцях». Але я так розумію, що лише в серцях. Серед інших – достойні письменники, митці, політичні діячі серед яких є навіть георгіївські кавалери (ну, тобто, нагороджених царською владою) та імперські чиновники. Питання, чому ними замінили, здавалось би, теж достойні імена та назви (Армійська, Коблевська, Бучми) правда залишилось без відповіді.

До речі, обласна влада наступила на ті ж граблі, на які наступала і міська (і потім потрохи наздоганяла) – провал комунікації. Жодних комплексних розʼяснень щодо нових імен, жодного пояснення, чому одні прізвища та назви були прибрані, а інші – ні. Вчора дивилися інтервʼю Сергія Гуцалюка виданню «Інтент». Подивіться, може ви знайдете для себе відповіді там (спойлер – насправді, жодного логічного та послідовного пояснення). Кількість просмотрів інтерв’ю теж дуже красномовна – 205 на сьогоднішній ранок, а інтервʼю Ярослави Різникової (голови комісії з перейменуваннь ОВА), яке вийшло місяць тому на Першому міському – 54 (!!!) Навіть лекція про топоніміку розкрученого Бабича за два місяця – 440 переглядів (в той же час відео Свєтульки з Привозу – сотні тисяч переглядів за день).

До речі весь минулий рік, видання, де я працюю – «Одеське життя», майже кожного дня публікувало матеріали про те як працює комісія, на честь кого названі чи ті інші вулиці, інтервʼю з членами ІТК і я скажу чесно, ці матеріали НЕ набирали багато просмотрів.

Окремо викликають здивування питання, на кшталт «А де в цьому переліку вулиця Ріхтера (Вишиваного, Жаботинського і тп)? А чому у нас є ще й досі Єлісаветинська? При цьому ці вулиці років так з 2-6-8 вже як перейменовані. Тобто людині всі ці роки було все одно, а загуглити – віра не дозволяє? Ви впевнені, що вам це важливо? До речі, міська ІТК до цього моменту перейменували понад тисячу топонів, невеликими партіями, і кожного разу ці рішення також визивали обурення всіх і вся.

А, ще хотіла запитати, а скільки своїх пропозицій відправили ті, хто зараз пишуть про петиції та протести? Обласна комісія приймала пропозиції і про це було повідомлення на багатьох інформресурсах (не на телеграмних помийках, а в нормальных, адекватних ЗМІ), чи ви в цей час робили перепости фейкових картинок?

І останнє, мені здається, що топоніми, це все ж таки не про минуле та памʼять, це про майбутнє. Принаймні зараз.

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