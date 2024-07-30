Без Пушкінської та Жванецького: в Одесі збираються перейменувати десятки вулиць – повний перелік

Офіційно, за інформацією заступника директора департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації Ярослави Різникової, розпорядженнями Олега Кіпера №694/А-2024 від 26 липня 2024 року на карту Одещини та обласного центру було нанесено відповідно 347 та 85 нових назв вулиць, скверів та провулків.

Таким чином, було прибрано назви, які містили символіку російської імперської політики, або які були присвячені особам чи подіям, що підпадали під дію закону. Частина пропозицій – надана громадськими організаціями й окремими громадянами. Частина – напрацьовувалась в дискусіях в рамках робочої групи, до складу якої увійшли представники Інституту національної пам’яті, громадських організацій, закладів культури, науковці. Для перейменування використані імена українських героїв-воїнів, які віддали життя за Україну у новітній російсько-українській війні, українців, які відстоювали незалежність України у різні часи нашої історії, які були відомими науковцями, митцями та освітянами.

Три великих проспекти в Одесі будуть названі іменами знакових для України постатей. Зокрема:

проспект академіка Глушка планують перейменувати на честь Ярослава Мудрого;

проспект, який зараз носить ім’я космонавта Георгія Добровольського, хочуть назвати в пам’ять Володимира Великого;

проспект Гагаріна буде носити ім’я Лесі Українки.

Крім того:

в Одесі з’явиться вулиця героїчної 28-ої бригади – замість Паустовського;

бульвар Жванецького буде перейменовано на честь Військово Морських Сил;

а провулок Лермонтовській-2 стане провулком Госпітальєрів – в пам’ять добровольчої організації парамедиків, що була заснована на початку бойових дій в Україні у 2014 році.

Зроблено також акцент на поверненні деяких суто історичних назв. Так, вулиці Пушкінській буде повернене назву Італійська, провулку Чайковського – Театральний, Гагарінському плато – Аркадійське.

Площа Думська стане Біржевою, оскільки мерія розміщується в будівлі Старої одеської біржі – пам’ятці архітектури національного значення.

Публікуємо перелік об’єктів топонімії у населених пунктах, назви яких підлягають перейменуванню (назви до перейменування – після перейменування):

Одеса

Вулиця Адмірала Лазарєва – вулиця Михайла Болтенка;

Вулиця Академіка Воробйова – вулиця Віталія Нестеренка;

Проспект Академіка Глушка – проспект Князя Ярослава Мудрого;

Вулиця Академіка Панкратової – вулиця Дмитра Сигаревича;

Вулиця Амвросія Бучми – вулиця Михайла Білинського;

Провулок Апполона Скальковського – провулок Зої Пасічної;

Вулиця Армійська – вулиця Незалежності;

Вулиця Бабеля – вулиця Дмитра Іванова;

Вулиця Багрицького – вулиця Михайла Бойчука;

Провулок Бадаєва – провулок Марії Станішевської;

Провулок Барятинський – провулок Дмитра Лесича;

Вулиця Братів Поджіо – вулиця Василя Фащенка;

Вулиця Буніна – вулиця Ніни Строкатої;

Вулиця Висоцького – вулиця Ярослава Баїса;

Вулиця Віце-адмірала Азарова – вулиця Андрія Гулого-Гуленка;

Провулок Віце-адмірала Жукова – провулок Івана Луценка;

Вулиця Віри Інбер – вулиця Володимира Рутківського;

Вулиця Гагаріна – вулиця Семена Комірного;

Провулок Гагаріна – провулок Михайла Гордієвського;

Проспект Гагаріна – проспект Лесі Українки;

Гагарінське плато – Аркадійське плато;

Вулиця Гаріна – вулиця Павла Клепацького;

Вулиця Гвардійська – вулиця Андрія Музичка;

Вулиця Генерала Гудовича – вулиця Станіслава Узікова;

Вулиця Генерала Петрова – вулиця Євгена Танцюри;

Вулиця Генерала Ратова – вулиця Ростислава Палецького;

Вулиця Генерала Швигіна – вулиця Григорія Зленка;

Вулиця Генерала Цвєтаєва – вулиця Геннадія Афанасьєва;

Вулиця Герцена – вулиця Галини Могильницької;

Вулиця Градоначальницька – вулиця Тараса Кузьміна;

Сквер Двічі Героя Радянського Союзу Захарова Матвія Васильовича – сквер Юрія Ілленка;

Вулиця Дворянська – вулиця Всеволода Змієнка;

Проспект Добровольського – проспект Князя Володимира Великого;

Площа Думська – площа Біржова;

Вулиця Дунаєвського – вулиця Олександра Кошиця;

Бульвар Жванецького – бульвар Військово-морських сил;

Вулиця Жуковського – вулиця Святослава Караванського;

Вулиця Ільфа і Петрова – вулиця Сім’ї Глодан;

Провулок Інтернаціональний – провулок Сергія Коновалова;

Провулок Катаєва – провулок Бориса Айзенберга;

Вулиця Князівська – вулиця Олексія Маркевича;

Вулиця Коблевська – вулиця Павла Зеленого;

Вулиця Контр-адмірала Луніна – вулиця Віталія Гуляєва;

Провулок Короленка – провулок Ігоря Балмагії;

Вулиця Леваневського – вулиця Січових стрільців;

Провулок Леваневського – провулок Січовий;

Вулиця Лейтенанта Шмідта – вулиця Олександра Станкова;

Провулок Лермонтовський 2й – провулок Госпітальєрів;

Вулиця Льва Толстого – вулиця Кіри Муратової;

Площа Льва Толстого – площа Менделя Сфоріма;

Провулок Ляпунових – провулок Олександра Ройтбурда;

Вулиця Маріїнська – вулиця Михайла Омеляновича-Павленка;

Узвіз Марінеско – узвіз Віталія Блажка;

Вулиця Маршала Бабаджаняна – вулиця Івана Фунтового;

Вулиця Маршала Малиновського – вулиця Олексія Вадатурського;

Провулок Мічуріна – провулок Маргарити Ніколаєвої;

Провулок Митракова – провулок Олекси Воропая;

Вулиця Недєліна – вулиця Анатолія Бачинського;

Провулок Олександра Стурдзи – провулок Леоніда Осики;

Вулиця Осипова – вулиця Вадима Корженка;

Вулиця Паустовського – вулиця 28 бригади;

Сквер Паустовського – сквер Номана Челебіджіхана;

Вулиця Петра Біциллі – вулиця Олександра Болдирєва;

Провулок Ползунова 2-й – провулок Георгія Гусака-Гусаченка;

Вулиця Політкаторжан – вулиця Архітектора Івана Яценка;

Вулиця Пушкінська – вулиця Італійська;

Вулиця Романа Кармена – вулиця Решата Аметова;

Вулиця Сабанеєв міст – вулиця Миколи Савича;

Сквер Серединський – сквер Дмитра Дорошенка;

Вулиця Спартаківська – вулиця Ганни Михайленко;

Провулок Спартаківський – провулок Костянтина Пігрова;

Вулиця Строганова – вулиця Максима Чайки;

Провулок Стурдзовський – провулок Володимира Яковлева;

Провулок Тимірязева 1-й – провулок Гетьманський;

Провулок Тимірязева 2-й – провулок Гайдамацький;

Провулок Тимірязева 3-й – провулок Козацький;

Провулок Тимірязева 4-й – провулок Характерників;

Провулок Тимірязева 5-й – провулок Кобзарський;

Вулиця Толбухіна – вулиця Георгія Липського;

Провулок Толбухіна – провулок Людмили Семикіної;

Площа Толбухіна – площа Трибуни героїв;

Провулок Чайковського – провулок Театральний;

Вулиця Черняховського – вулиця Артура Савельєва;

Вулиця Юрія Олеші – вулиця Віталія Боровика.

Одеський район

Авангардівська ТГ

селище Хлібодарське

Вулиця Ротмістрова – вулиця Сергія Круліка.

Великодальницька ТГ

село Петродолинське

Вулиця 40 років Перемоги – вулиця Андрія Мацько;

Вулиця Першотравнева – вулиця Богдана Костіва;

Вулиця Ільфа і Петрова – вулиця Івана і Юрія Лип.

село Розселенець

Провулок Матросова – провулок Захисників України.

Великодолинська ТГ

селище Великодолинське

Вулиця Ільфа і Петрова – вулиця Михайла Семенка;

Вулиця Маріїнська – вулиця Олега Кушніра;

Вулиця І травня – вулиця Євгена Коновальця;

Вулиця 30 років Перемоги – вулиця Степана Хмари.

Село Молодіжне

Вулиця Д. Трофіма – вулиця Володимира Когута;

Провулок Д.Трофіма – провулок Пластовий;

Вулиця Ільфа і Петрова – вулиця Андрія Брунька;

Вулиця О.Невського – вулиця Деніса Федишина;

Вулиця Генерала Таушанова – вулиця Романа Скрипнюка;

Вулиця Мічуріна – вулиця Левка Симиренка;

Вулиця Рубльова – вулиця Семена Палія;

Вулиця Чайковського – вулиця Дмитра Бортнянського.

Визирська ТГ

село Бутівка

Вулиця Красноярська – вулиця Сергія Редозубова.

село Першотравневе

Вулиця 108-ї гвардійської дивізії – вулиця Олександра Пархоменка;

Вулиця Комарова – вулиця Святослава Караванського.

Дальницька ТГ

село Барабой

Вулиця Гагаріна – вулиця Максима Браславського.

село Дальник

Вулиця 40 років Перемоги – вулиця Дмитра Мельника.

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Фото Марії Котової