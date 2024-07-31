Велике перейменування в Одесі та області: повний список нових назв

Причина перейменування

Деколонізація в Україні продовжується. Нещодавно з’явилася неофіційна інформація про те, що в Одесі перейменують майже сотню вулиць, включаючи центральні. Наразі з’явилося офіційне розпорядження голови Одеської ОВ Олега Кіпера про перейменування населених пунктів на Одещині.

Загалом у ньому 432 пункти, з них 84 відносяться безпосередньо до Одеси.

У документі названо причину, через яку вулиці, проспекти, бульвари та провулки змінюють свої назви: вони містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, зазначеним у Законі України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.

Раніше ми писали, що перейменуваннями займалися муніципальна та селищна влада. Але вони не встигли завершити процес у відведені терміни, тож завершити його доручили представникам державної влади на місцях.

Повний список перейменованих вулиць та інших об’єктів топоніміки

Заступник голови департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської ОВА Ярослава Резнікова пояснила, звідки з’явилися нові назви:

– Частина пропозицій була надана громадськими організаціями та окремими громадянами, частина напрацьовувалась у дискусіях, часто дуже бурхливих, у рамках робочої групи, до складу якої увійшли представники Інституту національної пам’яті, громадських організацій, установ культури, науковці.

Чиновниця розповіла, що як нові назви використано імена героїв, які віддали життя за свободу України на війні (Віталій Блажко, Ярослав Баїс, Віталій Гуляєв, Олександр Станков та інші); українців, які раніше боролися за незалежність країни, були відомими вченими чи представниками мистецтва (Всеволод Змієнко, Михайло Омелянович-Павленко, Іван Луценко, Святослав Караванський, Ніна Строката, Ганна Михайленко, Микола Савич, Анатолій Бачинський, Дмитро Дорошенко, Михайло Бойчук, Кіра Муратова , Олександр Ройтбурд, Зоя Пасічна, Володимир Рутковський, Ростислав Палецький, Галина Могильницька, Василь Фащенко, Михайло Болтенко, Іван Яценко та інші).

Три великі проспекти отримають імена історичних постатей, які внесли знакові зміни до історії України: академіка Глушка стане Ярослава Мудрого, космонавта Добровольського перейменують на проспект Володимира Великого, а проспект Гагаріна – на Лесі Українки.

Ще на карті міста з’явиться вулиця героїчної 28-ї бригади (була Паустовського), бульвар Військово-Морських Сил (був Жванецького).

Вулиці Пушкінській, провулку Чайковського та Гагаринському плато повернули їхні історичні назви: Італійське, Театральне та Аркадійське плато відповідно.

Думську площу перейменували на Біржову, бо будівля, в якій зараз розташована мерія, спочатку була Одеською біржею.

Повний перелік об’єктів топонімії в населених пунктах, назви яких можуть бути перейменовані:

Публікуємо перелік об’єктів топонімії у населених пунктах, назви яких підлягають перейменуванню (назви до перейменування – після перейменування):

Одеса

Вулиця Адмірала Лазарєва – вулиця Михайла Болтенка;

Вулиця Академіка Воробйова – вулиця Віталія Нестеренка;

Проспект Академіка Глушка – проспект Князя Ярослава Мудрого;

Вулиця Академіка Панкратової – вулиця Дмитра Сигаревича;

Вулиця Амвросія Бучми – вулиця Михайла Білинського;

Провулок Апполона Скальковського – провулок Зої Пасічної;

Вулиця Армійська – вулиця Незалежності;

Вулиця Бабеля – вулиця Дмитра Іванова;

Вулиця Багрицького – вулиця Михайла Бойчука;

Провулок Бадаєва – провулок Марії Станішевської;

Провулок Барятинський – провулок Дмитра Лесича;

Вулиця Братів Поджіо – вулиця Василя Фащенка;

Вулиця Буніна – вулиця Ніни Строкатої;

Вулиця Висоцького – вулиця Ярослава Баїса;

Вулиця Віце-адмірала Азарова – вулиця Андрія Гулого-Гуленка;

Провулок Віце-адмірала Жукова – провулок Івана Луценка;

Вулиця Віри Інбер – вулиця Володимира Рутківського;

Вулиця Гагаріна – вулиця Семена Комірного;

Провулок Гагаріна – провулок Михайла Гордієвського;

Проспект Гагаріна – проспект Лесі Українки;

Гагарінське плато – Аркадійське плато;

Вулиця Гаріна – вулиця Павла Клепацького;

Вулиця Гвардійська – вулиця Андрія Музичка;

Вулиця Генерала Гудовича – вулиця Станіслава Узікова;

Вулиця Генерала Петрова – вулиця Євгена Танцюри;

Вулиця Генерала Ратова – вулиця Ростислава Палецького;

Вулиця Генерала Швигіна – вулиця Григорія Зленка;

Вулиця Генерала Цвєтаєва – вулиця Геннадія Афанасьєва;

Вулиця Герцена – вулиця Галини Могильницької;

Вулиця Градоначальницька – вулиця Тараса Кузьміна;

Сквер Двічі Героя Радянського Союзу Захарова Матвія Васильовича – сквер Юрія Ілленка;

Вулиця Дворянська – вулиця Всеволода Змієнка;

Проспект Добровольського – проспект Князя Володимира Великого;

Площа Думська – площа Біржова;

Вулиця Дунаєвського – вулиця Олександра Кошиця;

Бульвар Жванецького – бульвар Військово-морських сил;

Вулиця Жуковського – вулиця Святослава Караванського;

Вулиця Ільфа і Петрова – вулиця Сім’ї Глодан;

Провулок Інтернаціональний – провулок Сергія Коновалова;

Провулок Катаєва – провулок Бориса Айзенберга;

Вулиця Князівська – вулиця Олексія Маркевича;

Вулиця Коблевська – вулиця Павла Зеленого;

Вулиця Контр-адмірала Луніна – вулиця Віталія Гуляєва;

Провулок Короленка – провулок Ігоря Балмагії;

Вулиця Леваневського – вулиця Січових стрільців;

Провулок Леваневського – провулок Січовий;

Вулиця Лейтенанта Шмідта – вулиця Олександра Станкова;

Провулок Лермонтовський 2й – провулок Госпітальєрів;

Вулиця Льва Толстого – вулиця Кіри Муратової;

Площа Льва Толстого – площа Менделя Сфоріма;

Провулок Ляпунових – провулок Олександра Ройтбурда;

Вулиця Маріїнська – вулиця Михайла Омеляновича-Павленка;

Узвіз Марінеско – узвіз Віталія Блажка;

Вулиця Маршала Бабаджаняна – вулиця Івана Фунтового;

Вулиця Маршала Малиновського – вулиця Олексія Вадатурського;

Провулок Мічуріна – провулок Маргарити Ніколаєвої;

Провулок Митракова – провулок Олекси Воропая;

Вулиця Недєліна – вулиця Анатолія Бачинського;

Провулок Олександра Стурдзи – провулок Леоніда Осики;

Вулиця Осипова – вулиця Вадима Корженка;

Вулиця Паустовського – вулиця 28 бригади;

Сквер Паустовського – сквер Номана Челебіджіхана;

Вулиця Петра Біциллі – вулиця Олександра Болдирєва;

Провулок Ползунова 2-й – провулок Георгія Гусака-Гусаченка;

Вулиця Політкаторжан – вулиця Архітектора Івана Яценка;

Вулиця Пушкінська – вулиця Італійська;

Вулиця Романа Кармена – вулиця Решата Аметова;

Вулиця Сабанеєв міст – вулиця Миколи Савича;

Сквер Серединський – сквер Дмитра Дорошенка;

Вулиця Спартаківська – вулиця Ганни Михайленко;

Провулок Спартаківський – провулок Костянтина Пігрова;

Вулиця Строганова – вулиця Максима Чайки;

Провулок Стурдзовський – провулок Володимира Яковлева;

Провулок Тимірязева 1-й – провулок Гетьманський;

Провулок Тимірязева 2-й – провулок Гайдамацький;

Провулок Тимірязева 3-й – провулок Козацький;

Провулок Тимірязева 4-й – провулок Характерників;

Провулок Тимірязева 5-й – провулок Кобзарський;

Вулиця Толбухіна – вулиця Георгія Липського;

Провулок Толбухіна – провулок Людмили Семикіної;

Площа Толбухіна – площа Трибуни героїв;

Провулок Чайковського – провулок Театральний;

Вулиця Черняховського – вулиця Артура Савельєва;

Вулиця Юрія Олеші – вулиця Віталія Боровика.

Одеський район

Авангардівська ТГ

селище Хлібодарське

Вулиця Ротмістрова – вулиця Сергія Круліка.

Великодальницька ТГ

село Петродолинське

Вулиця 40 років Перемоги – вулиця Андрія Мацько;

Вулиця Першотравнева – вулиця Богдана Костіва;

Вулиця Ільфа і Петрова – вулиця Івана і Юрія Лип.

село Розселенець

Провулок Матросова – провулок Захисників України.

Великодолинська ТГ

селище Великодолинське

Вулиця Ільфа і Петрова – вулиця Михайла Семенка;

Вулиця Маріїнська – вулиця Олега Кушніра;

Вулиця І травня – вулиця Євгена Коновальця;

Вулиця 30 років Перемоги – вулиця Степана Хмари.

Село Молодіжне

Вулиця Д. Трофіма – вулиця Володимира Когута;

Провулок Д.Трофіма – провулок Пластовий;

Вулиця Ільфа і Петрова – вулиця Андрія Брунька;

Вулиця О.Невського – вулиця Деніса Федишина;

Вулиця Генерала Таушанова – вулиця Романа Скрипнюка;

Вулиця Мічуріна – вулиця Левка Симиренка;

Вулиця Рубльова – вулиця Семена Палія;

Вулиця Чайковського – вулиця Дмитра Бортнянського.

Визирська ТГ

село Бутівка

Вулиця Красноярська – вулиця Сергія Редозубова.

село Першотравневе

Вулиця 108-ї гвардійської дивізії – вулиця Олександра Пархоменка;

Вулиця Комарова – вулиця Святослава Караванського.

Дальницька ТГ

село Барабой

Вулиця Гагаріна – вулиця Максима Браславського.

село Дальник

Вулиця 40 років Перемоги Вулиця Дмитра Мельника Вулиця Мічуріна Вулиця Івана Липи Провулок Колгоспний Вулиця Левка Симиренка село Доброолександрівка Вулиця Гагаріна Вулиця Василя Вишиваного Вулиця 40 років Перемоги Вулиця Захисників України село Мар’янівка Провулок Гагаріна Провулок Катерини Білокур село Новоградківка Провулок Гагаріна Провулок Християна Бейтельсбахера село Роксолани Вулиця Гагаріна Вулиця Всеволода Змієнка село Санжійка Вулиця Паустовського Вулиця Романа Шухевича Дачненська ТГ село Дачне Провулок Матросова Провулок Отамана Калнишевського Красносільська ТГ село Іванове Вулиця 30 років Перемоги Вулиця В’ячеслава Липинського село Іллічанка Вулиця Паустовського Вулиця Володимира Гусєва село Красносілка Вулиця Паустовського Вулиця Сергія Шамута Маяківська ТГ село Йосипівка Вулиця Гайдара Вулиця Володимира Рутківського Нерубайська ТГ село Велика Балка Вулиця Московська Вулиця Владислава Крупенка село Нерубайське Вулиця А. Мікояна Вулиця Петра Климовича Вулиця Ватутіна Вулиця Валентина Прокопова Узвіз Ватутіна Узвіз Сергія Михайлова Вулиця Гагаріна Вулиця Ніла Хасевича Вулиця Комарова Вулиця Академіка Михайла Слабченка Провулок Комарова Провулок Каменярів Провулок Вулиця Ломоносова Вулиця Петра Холодного Вулиця Терешкової Вулиця Ніни Строкатої Вулиця М. Бадаєва Вулиця Петра Федуна село Холодна Балка Вулиця Дмитра Ульянова Вулиця Захисників України Вулиця Гагаріна Вулиця Костя Гордієнка селище Усатове Вулиця Пушкіна Вулиця Григорія Сковороди





Овідіопольська ТГ селище Овідіополь Вулиця Малиновського Вулиця Петра Калнишевського Провулок Правди Провулок Антона Головатого Теплодарська ТГ місто Теплодар Вулиця Піонерна Вулиця Романа Прокопія ЖБК «Вишневий сад-2006Т» Вулиця Дніпропетровська Вулиця Дніпровська Усатівська ТГ село Стара Еметівка Вулиця Першотравнева Вулиця Михайла Болтенка село Усатове Вулиця Гагаріна Вулиця Михайла Болтенка Фонтанська ТГ село Вапнярка Вулиця Висоцького Вулиця Володимира Івасюка село Крижанівка Вулиця Генерала Бочарова Вулиця Захисників України Вулиця Висоцького Вулиця Віталія Нестеренка Вулиця Паустовського Вулиця Олени Теліги Вулиця Совхозна Вулиця Товариства «Просвіти» селище Ліски Вулиця Бочарова Вулиця Олександра Столовніка Проспект Паустовського Проспект Марії Станішевської село Нова Дофинівка Вулиця Коблевська Вулиця Захисників України селище Світле Вулиця Радгоспна Вулиця Захисників України село Фонтанка Вулиця Марінеско Вулиця Олександра Казанджі Провулок Капітана Марінеско Провулок Василя Пилипишенка Провулок Потьомкіна Провулок Олега Топора Вулиця Мічуріна Вулиця Володимира Балишева Вулиця Чайковського Вулиця Олександра Бровченка Вулиця Генерала Бочарова Вулиця Олександра Грузицького Вулиця 30 років Перемоги Вулиця Дмитра Іванова Проспект Висоцького Проспект Віталія Нестеренка Вулиця Дружби народів Вулиця Андрія Мартинова Провулок Терешкової Провулок Валентина Постолакіна Вулиця Горького Вулиця Олега Покуса «Берізка» садове товариство садового масиву «Новодофинівський» Вулиця Висоцького Вулиця Олександра Кошиця Вулиця Єсеніна Вулиця Святослава Караванського «Лідер» садове товариство садового масиву «Новодофинівський» Вулиця Висоцького Вулиця Олександра Кошиця





«Луч» садове товариство садового масиву «Новодофинівський» Вулиця Ленінградська Вулиця Левка Чикаленка «Сілует» садове товариство садового масиву «Новодофинівський» Вулиця Висоцького Вулиця Олександра Кошиця Вулиця Єсеніна Вулиця Святослава Караванського «Фенікс» садове товариство садового масиву «Новодофинівський» Вулиця Ленінградська Вулиця Левка Чикаленка Чорноморська міська ТГ село Малодолинське Провулок Гвардійський Провулок Сергія Бітнера Вулиця Першотравнева Вулиця Олександра Мухіна місто Чорноморськ Вулиця Першотравнева Вулиця Захисників України Южненська ТГ село Кошари Вулиця Генерала Галая Вулиця Захисників України село Сичавка Вулиця Коблевська Вулиця Олексія Штепи Вулиця Цвєтаєва Вулиця Сергія Сузанського Чорноморська селищна ТГ селище Чорноморське Гвардійська Вулиця Захисників України Березівський район Андрієво-Іванівська ТГ селоЛевадівка Вулиця Говорова Вулиця Захисників України Березівська ТГ місто Березівка Площа Генерала Плієва Площа Захисників України Вулиця Ведути Вулиця Соборна Провулок Ведути Провулок Козацький Вулиця Посмітного Вулиця Олексія Вадатурського село Демидове Вулиця Мельнична Вулиця Млинова село Михайло-Олександрівка Вулиця Криворучка Вулиця Михайла Омеляновича-Павленка село Сахарове Вулиця Киктя Вулиця Андрія Гулого-Гуленка село Софіївка Вулиця Цвітаєва Вулиця Марка Безручка село Роздол Вулиця Посмітного Вулиця Олексія Вадатурського Великобуялицька ТГ село Петрівка Вулиця Першого Травня Вулиця Івана Вдовиченка Вулиця Мічуріна Вулиця Ніни Строкатої

село Ульянівка Вулиця Димитрова Вулиця Івана Франка Знам’янська ТГ село Воробіївка Вулиця Ватутіна Вулиця Марка Безручка село Воробйове Вулиця Гагаріна Вулиця Небесної сотні Вулиця Островського Вулиця Петра Федуна село Знам’янка Вулиця Поліни Осипенко Вулиця Захисників України село Новоєлизаветівка Вулиця Чкалова Вулиця Карена Терзі Іванівська ТГ село Блонське Вулиця Матросова Вулиця Симона Петлюри селище Іванівка Вулиця Адмірала Кузьміна Вулиця Романа Шухевича Вулиця 30 років Перемоги Вулиця Івана Мазепи Провулок Комарова Провулок Захисників України село Причепівка Вулиця Чкалова Вулиця Степана Бандери Коноплянська ТГ село Калинівка Вулиця 30 років Перемоги Вулиця Івана Дзюби Вулиця Жовтнева Вулиця Незалежності село Катерино-Платонівка Вулиця Гагаріна Вулиця Захисників України село Козлове Вулиця Першотравнева Вулиця Вулиця Григорія Сковороди село Конопляне Вулиця 30-річчя Перемоги Вулиця Захисників України Вулиця 40-річчя Перемоги Вулиця Небесної сотні Вулиця Жовтнева Вулиця Івана Мазепи село Михайлопіль Провулок Жовтневий Провулок Алли Горської Провулок Мічуріна Провулок Левка Симиренка Курісовська ТГ село Курісове Вулиця Гвардійська Вулиця Незалежності Вулиця 1 травня Вулиця Лесі Українки Миколаївська ТГ село Олексіївка Вулиця 1 травня Вулиця Григорія Сковороди Петровірівська ТГ село Петровірівка Вулиця Мічуріна Вулиця Левка Симиренка





Раухівська ТГ селище Раухівка Вулиця Гвардійська Вулиця Євгена Коновальця Розквітська ТГ село Онорівка Вулиця Гагаріна Вулиця Василя Симоненка Старомаяківська ТГ село Вікторівка Вулиця Комарова Вулиця Наума Никоніва Вулиця Малиновського Вулиця Михайла Вербицького Вулиця Мічуріна Вулиця Івана Липи Вулиця Толбухіна Вулиця Романа Шухевича Вулиця Чайковського Вулиця Олександра Кошиця Вулиця Черняховського Вулиця Михайла Грушевського Стрюківська ТГ село Бірюкове Вулиця Гагаріна Вулиця Захисників України Вулиця Пушкінська Вулиця Дмитра Донцова село Петрівка Провулок Першого травня Провулок Захисників України село Сиротинка Вулиця Гагаріна Вулиця Захисників України село Стрюкове Вулиця Водоп’янова Вулиця Андрія Мельника Вулиця Вулиця Гагаріна Вулиця Євгена Чикаленка Вулиця Гастелло Вулиця Михайла Скуби Вулиця Генерала Доватора Вулиця Василя Русіка Вулиця Генерала Петрова Вулиця Романа Шухевича Вулиця Зої Космодем’янської Вулиця Олени Теліги Вулиця Комарова Вулиця Симона Петлюри Вулиця Ласточкіна Вулиця Миколи Міхновського Вулиця Матросова Вулиця Валерія Ганга Вулиця Олега Кошового Вулиця Якова Кощового Провулок Павлова Провулок Ігоря Маянцева Провулок Першотравневий Провулок Олексія Нікітіна Провулок Челюскінців Провулок Олександра Суховерського Провулок Чкалова Провулок Івана Трифинюка село Шабельники Вулиця Жуковського Вулиця Івана Липи Вулиця Суворова Вулиця Захисників України Ширяївська ТГ селище Сахарове Вулиця Кожедуба Вулиця Олександра Кошиця селище Ширяєве Вулиця Ломоносова Вулиця Захисників України Вулиця Малиновського Вулиця Наталії Магдебури

Вулиця Правди Вулиця Миколи Міхновського Вулиця Ульянівська Вулиця Олександра Кошиця Білгород-Дністровський район Білгород-Дністровська ТГ місто Білгород-Дністровський Вулиця 28 червня Вулиця Товариства «Просвіта» Вулиця Декабристів Вулиця Мартирія Галина Вулиця Валентина Катаєва Вулиця Володимира Торшина Провулок Валентина Катаєва Провулок Івана Драча Вулиця Едуарда Багрицького Вулиця Євгена Чикаленка Вулиця Володимира Короленко Вулиця Ілька Гаврилюка Провулок Володимира Короленко Провулок Ілька Гаврилюка Вулиця Паустовського Вулиця Олександра Шайбле Вулиця 30 років Перемоги Вулиця Василя Гетьманченка Провулок 30 років Перемоги Провулок Василя Гетьманченка Мологівська ТГ село Андріївка Вулиця 40 років Перемоги Вулиця Андрія Миколєва село Розкішне Вулиця 30 років Перемоги Вулиця Костя Гордієнка село Садове Вулиця 40 років Перемоги Вулиця Олега Задорожного село Сухолужжя Вулиця Черняховського Вулиця Миколи Міхновського Плахтіївська ТГ село Ярославка Вулиця Першотравнева Вулиця Віталія Крамаренка Саратська ТГ село Введенка Вулиця Першотравнева Вулиця Олександра Чеботаєва Вулиця Толбухіна Вулиця Братів Бончєвих село Зоря Вулиця Першотравнева Вулиця Павла Така Вулиця 28 червня Вулиця Івана Виговського селище Сарата Вулиця Першотравнева Вулиця Сергія Білошицького Провулок Першотравневий Провулок Івана Котляревського Вулиця 28 червня Вулиця Олексія Доноса Старокозацька ТГ село Козацьке Вулиця Колгоспна Вулиця Петра Калнишевського Вулиця Першотравнева Вулиця Петра Сагайдачного село Красна Коса Вулиця Першотравнева Вулиця Сергія Савочка село Руськоіванівка Вулиця Першотравнева Вулиця Сергія Сирбу

село Старокозаче Вулиця Першотравнева Вулиця Захисників України Татарбунарська ТГ село Білолісся Вулиця Галузинського Вулиця Вадима Славенка Вулиця Михайловського Вулиця Дмитра Михайловського село Делжилер Вулиця Курчатова Вулиця Іллі Желєва місто Татарбунари Вулиця Батіщева Вулиця Юрія Максимчука Вулиця Клюшнікова Вулиця Ніни Строкатої Вулиця Федора Бальца Вулиця Василя Унгуряна Вулиця 50 років Перемоги Вулиця Івана Алеєксандрова Вулиця Івана Кожедуба Вулиця Андрія Мельника Успенівська ТГ село Миколаївка-Новоросійська Вулиця Першотравнева Вулиця Незалежності Шабівська ТГ село Благодатне Вулиця Першотравнева Вулиця Захисників України село Бритівка Вулиця Першотравнева Вулиця Захисників України село Привітне Вулиця Першотравнева Вулиця Захисників України село Салгани Вулиця 40 років Перемоги Вулиця Захисників України село Шабо Вулиця Першотравнева Вулиця Ілька Гаврилюка Провулок Першотравневий Провулок Ілька Гаврилюка Болградський район Арцизька ТГ місто Арциз Вулиця Овчиннікова Вулиця Миколи Дудки Вулиця Першотравнева Вулиця Євгена Чумаченка Вулиця Тарутинська Вулиця Анатолія Доценка Вулиця Червоноглинська Вулиця Андрія Ільюшина Провулок Червоноглинський Провулок Сергія Платонова Провулок Чехова Провулок Віталія Додона село Виноградівка Вулиця Першотравнева Вулиця Михайла Драгоманова село Прямобалка Вулиця Першотравнева Вулиця Богдана Дехтеренко Болградська ТГ місто Болград Площа 28 червня Площа Данила Крижанівського

Вулиця Першотравнева Вулиця Дмитра Гранчара село Виноградівка Вулиця Першотравнева Вулиця Достлук Вулиця Георгія Побідоносця Вулиця Георгія Переможця село Владичень Вулиця Першотравнева Вулиця Івана Сайтарли село Залізничне Вулиця Першотравнева Вулиця Захисників України Бородинська ТГ село Нове Тарутине Вулиця 40 років Перемоги Вулиця Захисників України Городненська ТГ село Городнє Вулиця Першотравнева Вулиця Івана Шишманова Вулиця Толстого Вулиця Данила Крижанівського Вулиця Шапошнікова Вулиця Андрія Шабашова Вулиця Черемушки Вулиця Івана Мазепи Вулиця Чкалова Вулиця Михайла Драгоманова Провулок Колгоспний Провулок Дмитра Дорошенка Криничненська ТГ село Криничне Вулиця Мічуріна Вулиця Павла Скоропадського Вулиця Першотравнева Вулиця Семена Демирова Кубейська ТГ село Кубей Вулиця Малиновського Вулиця Пантелія Бошкова Павлівська ТГ село Вишняки Вулиця 28 червня Вулиця Захисників України село Долинівка Вулиця Мічуріна Вулиця Захисників України Тарутинська ТГ село Красне Вулиця Тарутинська Вулиця Захисників України Ізмаїльський район Вилківська ТГ місто Вилкове Вулиця Гризодубової Вулиця Володимира Воробйова Вулиця 28 червня Вулиця Антона Грицанова Вулиця Івана Кожедуба Вулиця Леоніда Виноградова село Приморське Вулиця 28 червня Вулиця Захисників України Ізмаїльська ТГ місто Ізмаїл Вулиця Генерала Зав’ялова Вулиця Олександра Світличного Вулиця Короленка Вулиця Дмитра Дорошенка

Провулок Короленка Провулок Миколи Галагана Провулок Короленка 1-й Провулок Амвросія Ждахи Провулок Провулок Короленка 2-й Провулок Олександри Екстер Кілійська ТГ місто Кілія Вулиця 28 червня Вулиця Дмитра Дорошенка Вулиця Короленка Вулиця Олександра Кошиця Провулок Короленка Провулок Євгена Сверстюка Вулиця Чехова Вулиця Володимира Рутківського Провулок Чехова Провулок Всеволода Нестайка село Помазани Вулиця Чехова Вулиця Захисників України село Трудове Вулиця Менделеєва Вулиця Захисників України Ренійська ТГ місто Рені Вулиця 28 червня Вулиця Степана Чобану Вулиця Гаріна-Михайловського Вулиця Романа Маргази Вулиця Катаєва Вулиця Романа Гаврилюка Вулиця Кошового Вулиця Валерія Гнатенка Вулиця Тимирязєва Вулиця Володимира Власова Вулиця Чехова Вулиця Юрія Поліщука село Котловина Вулиця 28 червня Вулиця Михайла Чакіра село Новосільське Вулиця Іларіона Нягу Вулиця Михайла Омеляновича-Павленка село Орлівка Вулиця 28 червня Вулиця Захисників України село Плавні Вулиця Першотравнева Вулиця Олександра Кошиця Саф’янівська ТГ село Багате Вулиця 28 червня Вулиця Захисників України Вулиця 40 років Перемоги Вулиця Михайла Драгоманова село Броска Вулиця 28 червня Вулиця Захисників України Провулок 28 червня Провулок Захисників України Вулиця Колгоспна Вулиця Левка Симиренка Провулок Колгоспний Провулок Левка Симиренка село Каланчак Вулиця Димитрова Вулиця Івана Шишманова село Новокаланчак Вулиця 30 років Перемоги Вулиця Захисників України село Саф’яни Провулок Піонерський Провулок Пластовий

Суворовська ТГ село Старі Трояни Вулиця 28 червня Вулиця Михайла Чакіра Подільський район Ананьївська ТГ місто Ананьїв Вулиця Кошевого Олега Вулиця Андрія Гулого-Гуленка Вулиця Дворянська Вулиця Михайла Омеляновича- Павленка Провулок Першого Травня Провулок Українських Рятувальників Балтська ТГ місто Балта Вулиця Багрицького Вулиця Михайла Чеховича Вулиця Володимира Короленко Вулиця Олександра Жуківського Вулиця 9 Січня Вулиця Семена Заболотного Вулиця Колгоспна Вулиця Антіна Гриневича Вулиця Колгоспний Ринок Вулиця Отамана Кощового Вулиця Красно-Ярська Вулиця Марка Китайського Вулиця 30 Років Перемоги Вулиця Ніла Хасевича Вулиця 40 Років Перемоги Вулиця Степана Хмари Провулок Тельмана Провулок Пластовий село Євтодія Провулок Павлова Провулок Івана Пулюя село Білине Вулиця Казанська Вулиця Антіна Гриневича Вулиця Колгоспна Вулиця Михайла Омелянович-Павленко село Крижовлин Вулиця Академіка Павлова Вулиця Андрія Гулого-Гуленка село Мирони Вулиця Академіка Павлова Вулиця Павла Скоропадського село Немировське Вулиця Академіка Павлова Вулиця Івана Луценка село Обжиле Вулиця Івана Мічуріна Вулиця Захисників України село Перельоти Вулиця Едуарда Багрицького Вулиця Євгена Чикаленка Вулиця Володимира Висоцького Вулиця Святослава Караванського Провулок Мічуріна Вулиця Олени Пчілки село Чернече Провулок Павлова Провулок Павла Клепацького Долинська ТГ село Долинське Вулиця Макаренка Вулиця Захисників України Вулиця Гагаріна Вулиця Миколи Міхновського Кодимська ТГ

місто Кодима Вулиця 40 Років Перемоги Вулиця Академіка Мельничука Вулиця 41 Гвардійської Стрілецької Дивізії Вулиця Анатолія Свидницького Вулиця 8-Ї Танкової Стрілецької Дивізії Вулиця Семена Палія Вулиця 80-Ї Гвардійської Стрілецької Дивізії Вулиця Семена Заболотного село Баштанків Провулок С.А.Ковпака Провулок Ігоря Кирилишена село Круті Вулиця Черьомушкі Вулиця Віктора Пазини село Серби Вулиця 41-Ї Гвардійської Стрілецької Дивізії Вулиця Андрія Число Вулиця Генерала Цвіткова Вулиця Максима Кушніра село Шершенці Вулиця Островського Вулиця Захисників України Подільска ТГ місто Подільськ Вулиця Гвардійської Вулиця 28-Ї Бригади Вулиця Жуковського Вулиця Володимира Рутьківського Провулок Жуковського Провулок Всеволода Нестайка Вулиця Адмірала Нахімова Вулиця Михайла Білинського Вулиця Короленка Вулиця Дмитра Рожкова Провулок Короленка Провулок Олекси Шеренгового Вулиця Маріїнська Вулиця Данила Апостола Вулиця Тарасова Вулиця Михайла Вербицького Вулиця Осипенка Вулиця Ніни Строкатої Провулок Кутузова Провулок Чумацький Провулок 1-Й Мічуріна Провулок Левка Симиренка Савранська ТГ селище Саврань Вулиця Першотравнева Вулиця Миколи Романченка Вулиця Гризодубової Вулиця Олени Теліги Вулиця Осипенко Вулиця Ніни Строкатої Вулиця Чехова Вулиця Володимира Рутківського Вулиця Ковпака Вулиця Олексія Здонова село Байбузівка Вулиця Гвардійська Вулиця Захисників України село Вільшанка Вулиця Першотравнева Вулиця Геннадія Бойченка Вулиця Чехова Вулиця Олександра Войтенка село Йосипівка Провулок Кошевого Провулок Якова Кощового село Неділкове Вулиця 1 Травня Вулиця Захисників України